Jesé Rodríguez avisa tras el pobre empate de la UD Las Palmas: «Hay que empezar a ganar ya porque así no nos va a dar»

Palabras de capitán sin brazalete. Jesé Rodríguez, autor de un golazo en Miranda de Ebro que sirvió para salvar los muebles de la UD Las Palmas en otra tarde aciaga, quiso ser muy tajante tras el duelo y no se mordió la lengua. El Bichito no dudó a la hora de señalar que los amarillos necesitan «espabilar» y aseveró que por este camino no se va a conseguir el objetivo: «Debemos salir de esta dinámica ya porque nos merecemos más, por el buen trabajo que hacemos cada semana en los entrenamientos y por el que llevamos haciendo durante muchos meses. Llevamos muchos empates consecutivos y hay que empezar a ganar ya porque así no nos va a dar», explicó el delantero grancanario.

En ese sentido, el 10 argumentó, para explicar el empate, que muchas veces los rivales les hacen «daño con muy poco y parece que nosotros tenemos que hacer mucho para marcar un gol». Aun así, reiteró que es importante hacer «autocrítica. El punto es bueno, puntuar siempre es bueno, pero todos tenemos que hacer autocrítica. Sabíamos que en su casa iba a ser difícil porque ellos también se están jugando mucho. No estoy contento porque quería ganar; hay que seguir insistiendo y mirarnos cada uno a sí mismo para ver en qué podemos mejorar».

Un balance negativo y un mal momento que les pasa a todos

Por otra parte, Viti Rozada, quien regresó a los terrenos de juego tras superar una lesión y saltó al terreno de juego en la segunda mitad, aseguró que el balance que debe hacer de este duelo es «negativo porque veníamos aquí con la intención de sumar los tres puntos y de cambiar un poco la dinámica en la que estamos metidos. El partido se pone complicado porque te meten un gol generándote muy poco, pero al menos hemos conseguido empatar y mejor empatar que salir de aquí con una derrota».

Además, Enrique Clemente matizó que este mal momento que atraviesa Las Palmas le pasa a «todos los equipos. Evidentemente, parece que al final te vas con mejor sabor de boca, pero la realidad es que el objetivo no era salir de aquí con un punto y se demostró hasta el final del encuentro. Estuvimos buscando ganar este partido de todas las maneras».