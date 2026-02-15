Luis García vio otro partido de la UD Las Palmas en Anduva: «En el primer tiempo generamos ocasiones suficientes para irnos por delante»

Le faltó confianza en la primera parte a una UD Las Palmas mereció más. Así justificó Luis García, entrenador de los amarillos, el empate que logró su equipo este mediodía en Anduva ante un Mirandés que es el colista de la Segunda División. El estratega ovetense enumeró las ocasiones que generó su equipo en esos primeros 45 minutos y se olvidó de los dos córners tan peligrosos con los que el cuadro de Antxon Munueta hizo trabajar de más a Dinko Horkas, aludiendo a la ausencia de fe de sus jugadores para explicar la poca efectividad de los suyos.

«Hoy creo que nos ha faltado ganar duelos ante un rival que juega mucho a eso, pero en el primer tiempo generamos ocasiones suficientes para irnos por delante: Manu Fuster ha tenido una cerca del área pequeña muy clara, luego hemos puesto dos centros rasos al punto de penalti, en los que no hemos ocupado los espacios correctamente; tuvimos otra de Miyashiro desde la frontal, en la que estaba solo... Son situaciones claras para hacer gol, sobre todo en un equipo de la calidad de nuestros jugadores, pero a veces la confianza no te da para tener ese acierto. Hay que darles tranquilidad y seguir adelante. Ellos han tirado dos veces a puerta en todo el partido y una de ellas ha sido el gol», relató el técnico.

Por otra parte, reiteró de nuevo que, pese a que los grancanarios han pasado de estar en los puestos de ascenso directo a principios de año a tener que estar pendientes de los resultados de sus rivales para no acabar la jornada fuera de la promoción, no se detiene a mirar la «clasificación. Lo único que miro es tratar de aportar todo lo que puedo a los jugadores. La autocrítica que hacemos es constante y continua, hacia el equipo, el staff y también hacia mi persona. Hay que seguir adelante, aunque cada vez queda menos. Un resultado lo cambia todo».

Creer en los jugadores

En ese sentido, Luis García argumentó que la UD recibió el primer tanto del Mirandés en un momento en el que no defendió «correctamente, primero una situación de retorno y luego una de duelo. Ya con el partido en contra, todo es más difícil porque ellos se meten atrás. Aun así, creo que el equipo ha creído hasta el final y por eso ha conseguido el empate. El fútbol es así, hay que seguir insistiendo y creyendo en los jugadores». A eso añadió que sus pupilos también adolecieron de tomar mejores «últimas decisiones. Creo que en ciertos momentos lo hicimos bien; encontramos por dentro a Marvin y Clemente con ventaja, o a Enzo y Miyashiro. Debemos seguir mejorando en eso».

Precisamente, sobre el partido de Taisei Miyashiro, que debutó como titular en Miranda de Ebro, reseñó que le vio «bien, interpretando los espacios interiores, ocupando el área, cortando la espalda, involucrándose mucho en las labores defensivas, también ha tenido una ocasión clara... Su adaptación está siendo buena hasta el momento y seguro que le van a ver más veces».

Un análisis desde la tranquilidad

Por último, el asturiano aseveró que, después de este empate que no ayuda a cambiar la dinámica amarilla, tiene que analizarlo todo de forma «exhaustiva y en profundidad desde la tranquilidad, pero también tenemos que darle más confianza a los futbolistas; estoy convencido de que le van a dar la vuelta a la situación y volveremos a ganar». Pese a ello, ya son seis jornadas sin conocer la victoria y la competición no espera.