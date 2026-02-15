La crónica (26ª jornada)
Un misil de Jesé rescata a la UD Las Palmas del esperpento (1-1)
Un golazo del Bichito salva los muebles en Anduva ante el colista Mirandés en el 91' tras otro partido funesto de los de Luis García; Bauza adelantó a los rojillos y el 1-2 se acarició con la aparición de Pedrola e Iker sobre la bocina
Quitar a Jesé es pecado mortal. Hacer un grafiti en la Capilla Sixtina. Un tiro desde la frontal del Bichito en el 91' evitó la derrota de la UD Las Palmas ante el colista Mirandés en el Municipal de Anduva. Ese zarpazo de rabia bastó para salvar los muebles bajo el bochorno. Otro esperpento y un Jey-M que salvó la dignidad de un proyecto que se sostiene en los 60.000 euros del '10'.
Bauza adelantó a los rojillos (57') y luego fue el '10' el que cambió la película de forma radical en un final esperanzador. Chilena de Iker Bravo, tiro de Pedrola y dos puntos que vuelan del zurrón de la UD. Así no hay manera de subir. Tres puntos de 18 y solo un jugador que habla en el campo. El resto, florituras dialécticas y un club en pleno proceso de descomposición.
Un Dinko volador y el remate de Fuster a las nubes tras un centro de Gucci de Jesé Rodríguez en el primer fotograma. El ímpetu de Miyashiro y las cabalgadas locas de Pejiño invitaban a cierto optimismo. Fue un espejismo. Nimio bagaje ofensivo de la UD en la primera parte ante el colista Mirandés en el congelador de Anduva.
Todo comenzó con un remate de Carlos Fernández desde la frontal y un centro taponado de Marvin Park. Jesé abandonaba al área para participar en la gestión del juego y combinó con Enrique Clemente que mandó a Bilbao el cuero. En el 13', el disparo de Miyashiro que se fue a la derecha. Tocaba y se desmarcaba, la puso mucha energía el japonés en su primer partido de inicio.
Siempre el príncipe de Gucci
Fuster trataba de tender puentes con Pejiño y el despiste de Mika Mármol provocó el primer córner de fuego. Cada envío de Javi Hernández desde la esquina era puro peligro. Dos córneres y dos manos de oro de Dinko Horkas. Pejiño vio la amarilla y el teldense Cabello también. Jesé se dejaba el alma en defender para luego sumarse en una Vespino al ataque.
Un frente ofensivo muy móvil, con Fuster, Miyashiro, Pejiño, Enzo y el Bichito tratando de fabricar paredes y posiciones francas de disparo sin recompensa. Golpeo de Marvin y otro balón lejos del alcance de Juanpa.
Pejiño dejó un balón franco en el corazón del área sin rematador. Dominio sin ocasiones. La misma película de la dinámica incendiaria de las cinco jornadas anteriores. Tras un inicio guerrero y de ida y vuelta, Bauza controló un balón desde la frontal y puso el balón en la escuadra ante la presión de Pejiño. Dinko no pudo hacer nada. Pedrola (70') inició la reacción desde el orgullo y se ubicó en el costado zurdo. Remate de Enzo (82') y los cambios con Kirian, Viti, Iker y el citado extremo catalán.
Cuando ya todo parecía de color de negro, y la UD era un meme, misil de Jesé. Los pitos del Gran Canaria ya advertían de la injusticia. Quitar al '10' es un sacrilegio y ese misil te brinda un mínimo de oxígeno. La UD se queda en el discurso. Menos arengas y más talento como el de Jesé.
