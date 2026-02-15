Miyashiro y la ruina de los fichajes en la UD Las Palmas

Salió Miyashiro voluntarioso en defensa y en ataque pero con el mismo problema que venía arrastrando la UD Las Palmas durante toda la temporada: falta gol. La ausencia de Ale García por lesión obligó a Luis García a probar suerte. A tirarse al vacío, a intentar rearmar el puzzle de manera que en Anduva, ante el colista de la tabla y después de un mes y once días sin conocer la victoria, la situación cambiara. Pero el japonés no fue la solución, como tampoco lo fue Iker Bravo ante el Córdoba. En Miranda de Ebro, la UD volvió a firmar una tarde ruinosa en la que tiró por la borda todas las credenciales al ascenso que guardaba.

CD Mirandés - UD Las Palmas / Agencia Lof

Miyashiro fue la novedad. Tenía la afición ganas de verle, más aún cuando las opiniones de Luis Helguera, la figura que había apostado por él, eran tan buenas. “Es un jugador con mucho ritmo, mucha llegada al área, sobre todo entre líneas. Creo que nos puede dar mucho”, comentó en la previa del duelo ante el Mirandés. Y no le faltó razón. Porque Taisei se mueve por todas las posiciones, controla, genera espacios, encara e incluso busca a Jesé. Pero no fue suficiente. Al resto de jugadores todavía le cuesta leerle y su presencia en el verde no sirvió de amuleto para volver a ganar.

No solo Miyashiro es el señalado. Al terreno de juego también saltaron Iker Bravo y Pedrola, otras de las incorporaciones del mercado invernal de la UD. Iker lo intentó de chilena en los últimos suspiros sin éxito, y Pedrola volvió a demostrar su compromiso. Pero su esencia la dejó en La Romareda, cuando según saltó al verde anotó el gol de la victoria e hizo enloquecer a toda una Isla. Desde entonces, desde ese gol, los amarillos no han vuelto a ganar. Y los fichajes no han dado ese salto de calidad que prometieron presidente, entrenador y director deportivo.

Esperando a Benedetti

Y en el otro lado Benedetti, el primer fichaje de invierno de la UD que aseguró el día de su presentación “estar preparado”. El poeta del que poco se ha hablado, que poco o nada ha demostrado desde que recaló en las filas amarillas. Entre lesiones y algodones, el colombiano todavía deja mucho que desear en un equipo que pide a gritos un cambio para poder seguir remando y compitiendo.

Jesé, trata de buscar a Miyashiro y a Fuster, durante la disputa de la primera parte en Anduva. / LA PROVINCIA / DLP

La cara no termina de salir a un Luis García superado que por fin entendió que Jesé es, ahora mismo, el mejor de la UD Las Palmas y no debe ser ni el primer cambio ni uno de ellos, a no ser que las circunstancias físicas lo indiquen. Pero que volvió a cegarse con un Pejiño al que define como un “artista” y que mantuvo en el once hasta el 82’. “Pejiño es alguien especial, es un genio”, advirtió en la rueda de prensa previa al partido. En Anduva, por desgracia, Pejiño tampoco sacó sus dotes de genio y no tiró del carro.

La estrella es Jesé

Para echarse el equipo a las espaldas está Jesé. El más criticado, el más cuestionado, y el que a la hora de la verdad más ha demostrado. El que prometió hablar en el campo, el que ha cumplido su palabra con creces y el que, a día de hoy, tiene el poder de decir que es el jugador más determinante de una UD que si no llega a ser por su gol en Anduva para empatar, hubiera estado enterrada.

El Bichito es la mejor noticia de un equipo que sigue en el limbo. Que está perdido, aturdido y que no encuentra la salida por ninguna vía. Ni la de los fichajes, ni la de las sustituciones, ni la de los cambios de esquema al inicio de cada partido. Ya dan igual las arengas y el mensaje de unión porque después de tanto sin ganar y con el objetivo de ascender entre ceja y ceja, a Luis García y a la UD no le queda otra opción que ganar y jugar a algo.