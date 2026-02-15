Rivarés rescata un punto para Las Palmas Atlético en el 96’ (1-1)

Las Palmas Atlético arañaba un punto en el último suspiro en su visita al Fuenlabrada (1-1), en el duelo correspondiente a la 23º jornada del grupo 5 de Segunda RFEF. El conjunto fuenlabreño exhibió un juego más sólido en ambos lados del campo desde el inicio, y generó multitud de ocasiones para adelantarse, aunque no abrió el marcador hasta el minuto 77 de penalti. Tras el tanto madrileño, el filial de la UD se vio obligado a volcarse y en una de sus pocas llegadas, en el descuento, Rivarés rescataba un punto para los de Raúl Martín.

El conjunto local se mostró muy superior durante los compases iniciales, mostrándose cómodo en la salida de balón y llegando con frecuencia al área amarilla. Así, a los siete minutos, Isma tuvo la primera opción clara con un tiro desde el vértice del área que obligaba al portero Killane a estirarse.

Empate a cero en el ecuador

Con el paso de los minutos, Las Palmas Atlético se fue rehaciendo, aunque el peso del partido lo siguió llevando el Fuenla, que volvió a rozar el tanto en un mano a mano de Isma que solventaba el meta insular, quien tuvo que emplearse a fondo para conservar su marco a cero al descanso a pesar de la insistencia de los locales.

El guion apenas cambió en la reanudación. Sarmiento estuvo a punto de adelantar al Fuenlabrada mediante una falta que salió rozando el palo. Su compañero Borja Díaz, a la hora de juego, conectó un testarazo que fue desviado a córner. Poco después, el meta madrileño Cortés realizó su primera intervención del partido ante el golpeo de Elías.

Intercambio de goles en la recta final

Ya en el minuto 77, la superioridad del Fuenla tuvo su recompensa después de una pena máxima que transformó Carrillo en el 1-0, con un lanzamiento centrado a ras de césped. El gol obligó a Las Palmas Atlético a dar un paso al frente y Raúl Martín realizó una triple sustitución buscando alterar la situación en los últimos compases.

Con el marcador en contra, el conjunto grancanario generó sus primeras aproximaciones sobre el marco local, sin claridad en los metros finales. Hasta que en una acción aislada en el minuto 96, después de una serie de rechaces en el interior del área, Rivarés cazó un balón muerto para establecer el definitivo 1-1.