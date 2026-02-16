Aurah calienta el debate del Bichito en la UD Las Palmas: "Demostrando que te mereces los 90 minutos"

"Demostrando que te mereces los 90 minutos. Bravo bebé". Aurah Ruiz vuelve a la carga. El azote de Xavi García Pimienta desenfunda el móvil. La mujer de Jesé Rodríguez pone en valor la aportación del '10', que ya cuenta con cinco tantos y una asistencia en una temporada en la que ha recibido toneladas de críticas en redes sociales. El agónico tanto en el Municipal de Anduva del segundo máximo artillero de la UD Las Palmas desató la reacción de la influencer y exconcursante de realities.

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz. / LA PROVINCIA / DLP

Si semana pasada fue la esposa de Luis García Fernández, María Soto, lo que salió en defensa del trabajo del estratega ovetense, ahora le toca a Aurah. Fiel seguidora de la UD, no se pierde un partido en el palco VIP del Gran Canaria junto a los padres de Jesé Rodríguez. El sábado estará de nuevo atenta al devenir del culebrón de la temporada. ¿En qué minuto será retirado el '10'?

Aurah Ruiz. / VÍCTOR JUSTE

Elogiado por Luis García, Jesé lo ha tenido todo en contra. Público, expectativas, el físico, el DNI...Su presentación ya fue un tormento por el elevado grado de desconfianza. El director deportivo Luis Helguera aclaró que la relación con el '10' y Jonathan Viera "es cordial" y que el supuesto divorcio es fruto de "un bulo". Aurah se alinea con el Gran Canaria que pitó el cambio de Jesé por Iker Bravo en el 64 ante el Burgos, el pasado 7 de febrero. Esa pitada ha marcado un punto de inflexión, igual que el tanto en el infierno de Anduva. Jesé está de moda. Vuelve míster flow. Le avalan los goles y el bajo nivel de Iker y Miyashiro.

Noticias relacionadas

De la tribuna del Gran Canaria al móvil de Aurah, hay un veredicto unánime. Cuestionado por su estado físico -se llegó a decir que pesaba más que un camión de mandarinas-, llega el líder Castellón y la arenga 'balones a Jesé' es la tabla de salvación. Del pío pío al 'bravo bebé'. Todo vale para triturar al equipo de moda y sepultar la depresión de los 43 días.