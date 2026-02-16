El Castellón, un líder a 300 kilómetros por hora que amenaza a la UD Las Palmas en el Gran Canaria

Una fórmula uno a máxima velocidad visita el Gran Canaria tras salvar los muebles en Anduva. La UD Las Palmas más falible de la temporada afronta un careo contra un líder casi indestructible en las últimas jornadas. El CD Castellón llega a Siete Palmas este sábado (20.00 horas, LaLiga TV Hypermotion) con la intención de mantener su idilio con el dominio que ha demostrado desde que Pablo Hernández tomó las riendas del cuadro blanquinegro en la sexta jornada. A partir de ese momento, la mutación de escuadra aspirante a estar en la zona caliente de la clasificación hacia otra versión de candidato total al ascenso ha sido contundente, colocándose en lo más alto de la tabla.

Con el exjugador del Valencia, que estaba entrenando al filial, asumió el cargo en el primer equipo, los castellonenses han sumado 46 puntos de 63 posibles, convirtiéndose en el mejor equipo de la categoría. La realidad refleja que, mediante la permuta en el banquillo, el cambio ha sido total, hasta el punto de que futbolistas como Ousmane Camara y Álex Calatrava han dado un salto de calidad a nivel ofensivo; el guineano suma siete besos a la red y una asistencia, mientras que el catalán acumula 12 tantos generados, con seis dianas y seis pases de gol.

Además, el castellonense es el segundo conjunto que menos encaja de esta Segunda División, empatado con el Burgos (25), y solo superados por la UD (21), logrando firmar diez porterías a cero, una más que los insulares a estas alturas. En ese sentido, ese buen tono defensivo se entiende gracias a que es el segundo mejor equipo en entradas ganadas por partido de la liga (11.3), el cuarto en intercepciones (9.9) y el quinto en duelos ganados (52.5). Todo ello, aderezado con una cuarta posición en la posesión de balón por encuentro, con un 53.9%.

La UD, en el otro lado de la balanza

Ante esa apisonadora se mide el equipo de Luis García, que, a diferencia de su rival, se ha desinflado de forma constante en la tabla desde que el pasado 4 de enero doblegase al Real Zaragoza con el Pedrolazo (1-2). Desde entonces, solo han podido cerrar cuatro puntos que les han llevado a alejarse de la zona de ascenso directo y a estar coqueteando con salirse de los puestos de promoción. En este intervalo, se ha dicho adiós a la fiabilidad defensiva y la pólvora se mantiene mojada, habiendo recibido nueve tantos y anotado solo cinco. En cambio, su rival este próximo fin de semana acumula 14 puntos de los 18 en juego, así como un registro de diez goles a favor y ninguno en contra.

Bien sea por la falta de acierto o por la incapacidad para generar peligro, Las Palmas se ha ido quedando por el camino en las últimas semanas, y eso trae consigo una ausencia de confianza que se ha traducido en la peor racha de resultados de toda la campaña. En ese sentido, los pitos al equipo en varios partidos de este tramo han ahondado de forma notoria en la moral de una escuadra que ha tirado de chispazos para sacar adelante sus envites, como sucedió ante la Real B en Zubieta o este pasado domingo ante el Mirandés en Anduva. Mientras tanto, ante equipos como el Córdoba o el Racing salieron bastante mal parados, siendo superados con claridad por el rival en ambos choques.

Sin embargo, ante el Deportivo de La Coruña y, sobre todo, frente al Burgos, a la UD le faltó una pizca de fortuna, con la que siempre hay que contar para poder sacar adelante ciertas situaciones. Lo normal habría sido que, por insistencia y cantidad, los amarillos hubiesen sido capaces de ganar esos dos partidos. No obstante, muchas veces el fútbol no premia tanto las intenciones como la efectividad, una cualidad que los grancanarios han perdido respecto a la primera vuelta, donde sí que se mostraron eficaces tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva.

Un estímulo positivo

Tras el empate en Anduva, Luis García señaló en sala de prensa que un resultado «lo cambia todo». Por eso, aunque la afrenta de este sábado no llega en el mejor momento, viendo tanto las dinámicas como los desempeños de ambos conjuntos, ahora sí que ya no hay muchas más opciones para intentar volver a despegar. El tiempo apremia, la tabla se aprieta mucho en esa zona en la que se encuentra ahora mismo la UD, y una derrota ante el Castellón le dejaría a diez puntos del líder y puede que a nueve del Racing, el segundo clasificado, con el añadido de que tendría el golaveraje perdido con los dos, lo que complicaría aún más el asalto a esas posiciones.

Ante ese escenario, a Las Palmas y a Luis García solo les queda reaccionar de verdad para no continuar con esta caída libre peligrosa. Ganar el sábado supondría un soplo de aire fresco, tan necesario como urgente, que les daría alas de cara a los siguientes compromisos: Cultural, Ceuta, Albacete y Sporting. De lo contrario, el objetivo del ascenso, al menos directo, va a esfumarse. Y ya lo dijo Jesé Rodríguez: «así no nos va a dar».