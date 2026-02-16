Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64

Jesé Rodríguez es la UD Las Palmas. El guardián del escudo por 60.000 euros -el sueldo mínimo en Segunda División-. Ante el CD Mirandés (1-1), rescató a los amarillos con un tanto en el 91' en el primer pulso de este curso liguero en el que no fue sustituido. Lleva cinco tantos y desafía al pichichi Ale García (6). Arranque de furia del príncipe de Gucci para arrancar un punto en el jardín del colista rojillo.

Van seis jornadas sin ganar con un balance de cuatro empates y dos derrotas (el 4 de 18). Ante este panorama, el sábado y desde las 20.00 horas, llega al Gran Canaria el líder CD Castellón. Faltan más 'Jesés' y sobran arengas.

Jesé es felicitado por Iker Bravo, tras anotar el isleño el 1-1. / PAULINO ORIBE

La última victoria de la UD en el partenón de Siete Palmas se remonta al 20 de diciembre ante la Cultural Leonesa de Ziganda con dos dianas del Bichito y bicampeón de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

Jesé fue retirado en el 64 ante el Burgos y el Gran Canaria reprendió a Luis García. Al siguiente pulso liguero, en el infierno de Anduva, el estratega ovetense no retiró al '10' y el tanto llegó en el 91' para evitar la gran debacle.

Ubicados en la sexta plaza, sin la aportación de Jey-M, la UD estaría relegada a la zona media de la tabla y sin aspiraciones. Faltan 16 jornadas para el final del campeonato y son precisas once victorias para colarse entre las dos primeras posiciones que aseguran el ascenso por la vía directa y del prestigio.

Jesé Rodríguez festeja su quinto tanto con la UD. / PAULINO ORIBE

Mientras la UD cuenta con un plantel tasado en 44,3 millones y completó cuatro adquisiciones en el mercado invernal, en una firme apuesta por el ascenso, es Jesé el que tira del carro. El '10' llegó a finales de julio y sin hacer la pretemporada. Ha sido suplente de Lukovic e Iker Bravo. Por fin, Luis García lo tiene claro y cede el poder al Bichito. En la 21-22 con Pimienta en el banquillo en la recta final para jugar el playoff del 'veo mucha fiesta aquí', el exdelantero del Madrid, PSG o Betis alcanzó la cifra de once tantos.

Noticias relacionadas

Bendecido por Setién, Jesé siempre gozó del cariño del Gran Canaria. Ovacionado por los fieles amarillos, su precisión y potencia se perfilan como la principal garantía para huir de la gran depresión.