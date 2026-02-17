La maratón por la gloria
El 'efecto Bichito': la UD Las Palmas sube un puesto y es quinta por la derrota del Málaga
El cuadro de Luis García sale beneficiado del tropiezo de anoche del bloque boquerón ante la Real B en Anoeta; hay triple empate a 41 con malacitanos y Córdoba y el +9 da alas a los amarillos
Subir un puesto y sin jugar. El 'efecto Bichito' por su agónico tanto en el 91' en el Municipal de Anduva. La derrota 2-1 del Málaga CF de anoche en Anoeta ante la Real Sociedad B deja a la UD Las Palmas en la quinta posición cuando restan 16 jornadas para el final del campeonato -ocho duelos fuera y ocho duelos en el Gran Canaria-.
Con 41 puntos, los amarillos están igualados con el bloque boquerón (41) y el Córdoba (41), estos últimos con un partido aplazado que deben jugar ante el Ceuta en el Alfonso Murube.
La diferencia de goles (+9) favorece a los isleños en el triple empate ante el +8 del Málaga y el +6 de la formación de Iván Ania. Este sábado, se romperá la igualdad con la visita del líder CD Castellón al recinto de Siete Palmas en el gran partido de la 27ª jornada (desde las 20.00 horas).
La última victoria pío pío se remonta al 4 de enero ante el Zaragoza en el Ibercaja con el 'Pedrolazo'.
Ese 21 de febrero se cumplen 48 días sin victorias. Una racha que ha descolgado a los de Luis García del coliderato al cierre de la primera vuelta -38 puntos y solo trece tantos encajados en 21 partidos-.
Cuatro meses en la zona noble
La UD encadena 17 jornadas consecutivas en puestos de promoción o ascenso directo. La última ocasión que se vio fuera de la zona de privilegio fue tras caer ante el Almería en el Gran Canaria (0-1) el pasado 27 de septiembre.
Pero se acaba el margen de error y la racha de seis partidos sin ganar -cuatro puntos de 18- está haciendo estragos. Una derrota ante el Castellón (48) dejaría a doce puntos el primer puesto de la tabla -diez más el golaverage tras el 1-0 de la primera vuelta en Castalia-.
Por su parte, el triunfo amarillo, puede dejar a cuatro unidades de un rival directísimo por la gloria. Es otro partido estratégico y de gran valía por la cruzada del ascenso. Se acaba el margen de error. La UD no gana en el Gran Canaria desde el 20 de diciembre ante la Cultural (4-0).
Suscríbete para seguir leyendo
- Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo
- Un profesor del Claret denuncia que un alumno lo extorsionó haciéndose pasar por una menor
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música