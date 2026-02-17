El 'efecto Bichito': la UD Las Palmas sube un puesto y es quinta por la derrota del Málaga

Subir un puesto y sin jugar. El 'efecto Bichito' por su agónico tanto en el 91' en el Municipal de Anduva. La derrota 2-1 del Málaga CF de anoche en Anoeta ante la Real Sociedad B deja a la UD Las Palmas en la quinta posición cuando restan 16 jornadas para el final del campeonato -ocho duelos fuera y ocho duelos en el Gran Canaria-.

Con 41 puntos, los amarillos están igualados con el bloque boquerón (41) y el Córdoba (41), estos últimos con un partido aplazado que deben jugar ante el Ceuta en el Alfonso Murube.

La diferencia de goles (+9) favorece a los isleños en el triple empate ante el +8 del Málaga y el +6 de la formación de Iván Ania. Este sábado, se romperá la igualdad con la visita del líder CD Castellón al recinto de Siete Palmas en el gran partido de la 27ª jornada (desde las 20.00 horas).

La última victoria pío pío se remonta al 4 de enero ante el Zaragoza en el Ibercaja con el 'Pedrolazo'.

Ese 21 de febrero se cumplen 48 días sin victorias. Una racha que ha descolgado a los de Luis García del coliderato al cierre de la primera vuelta -38 puntos y solo trece tantos encajados en 21 partidos-.

Cuatro meses en la zona noble

La UD encadena 17 jornadas consecutivas en puestos de promoción o ascenso directo. La última ocasión que se vio fuera de la zona de privilegio fue tras caer ante el Almería en el Gran Canaria (0-1) el pasado 27 de septiembre.

Pero se acaba el margen de error y la racha de seis partidos sin ganar -cuatro puntos de 18- está haciendo estragos. Una derrota ante el Castellón (48) dejaría a doce puntos el primer puesto de la tabla -diez más el golaverage tras el 1-0 de la primera vuelta en Castalia-.

Por su parte, el triunfo amarillo, puede dejar a cuatro unidades de un rival directísimo por la gloria. Es otro partido estratégico y de gran valía por la cruzada del ascenso. Se acaba el margen de error. La UD no gana en el Gran Canaria desde el 20 de diciembre ante la Cultural (4-0).