El orador Viera trata de rehacer el puzle ofensivo de la UD Las Palmas: cinco goles en seis duelos

Turno para el orador implacable. Vuelve Viera, vuelve el presidente del club de fans de Luis García Fernández. Le toca hablar en el césped al ‘21’. El capitán de la UD, que defendió de forma apasionada al estratega el jueves, y un día después se cayó de la relación de citados para Anduva por una fiebre, tiene la difícil papeleta de generar gol -van cinco en seis contiendas-.

Ausente ante el Burgos por su reciente paternidad,la última aparición del Mesías aconteció ante la Real B en Zubieta (1-1). 22 días después, Viera ejerce de pararrayos y guía espiritual. «Tenemos que cuidarlo, llegará a ser un técnico top (...) Con Setién pasó lo mismo», determinó el ‘21’ antes del tropiezo ante el colista CD Mirandés.

Suben un puesto

Con la derrota del Málaga ante la Real B de anoche (2-1), los amarillos escalan una posición y ahora son quintos en la tabla con 41 puntos -empatados con el cuadro boquerón y Córdoba-.

La complejidad histórica del tercer ascenso

El desafío es imperial para Viera. Busca el tercer ascenso a Primera con la UD en su campaña más comprometida. A sus 36 años, no ha visto portería tras la disputa de 18 pulsos (834 minutos). Contra el Dépor malogró un penalti merced a una gran intervención del meta Álvaro Fernández. Lejos de intimidarse, el Mesías reclama el próximo lanzamiento desde los once metros. El último tanto de amarillo de Viera fue al Celta en Primera en el Gran Canaria precisamente desde el punto de penalti (2 de octubre de 2023).

Antes de la ausencia por paternidad ante el Burgos, el mediapunta encadenó ocho partidos de inicio. Con Jesé como nueve intocable, Fuster, Pejiño, Enzo y Amatucci han actuado de forma regular en el último tramo. En Anduva, la apuesta por Miyashiro no funcionó. Todo indica que el ‘21’ vuelve por la puerta grande. Con la capacidad de liderazgo intacta.

El escudo humano de la depresión

Su oratoria despertó a un vestuario y a una grada recelosa con Luis García. La agónica igualada de Jesé ante el colista rojillo elevó la incertidumbre. Torrente de interrogantes. Con 283 duelos con la UD, tiene a tiro los 300 -serían preciso los 16 de Liga y otro del playoff-.

«Firmo ascender y no meter un gol en toda la temporada», respondió sobre su crisis realizadora. Sexto en el ranking histórico del club pío pío con 75 dianas, está a seis de Juani Castillo. No hay precedentes de un jugador amarillo con tres ascensos a Primera en los 76 años de vida de la UD. Viera se retira en junio y antes quiere ser eterno.

El escudo humano de Luis García vuelve a la carga. Aguarda un Castellón a 300 km/h. Seis jornadas sin ganar y el ‘21’ como aceite desengrasante del motor del Ferrari de los 46,6 millones. En este escenario de presión, el rostro de mayor caché del siglo amarillo se crece. Rey de la oratoria, ahora le toca maravillar con la pelota.