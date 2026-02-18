La calculadora de lo (casi) imposible para la UD Las Palmas: hay que ganar diez de 16 para subir directo

Diez de dieciséis. Misión de alto voltaje. Un final perfecto para la cruzada de un ascenso a lo Pimienta o Kresic. La UD, quinta con 41 puntos, a falta de 16 jornadas para el cierre liguero, ya no tiene margen de error para subir por la vía directa.

La involución de cuatro puntos de 18 en las últimas seis jornadas es una bola de preso. A seis puntos del segundo clasificado Racing (47) -que son siete si se suma el golaverage-, el líder CD Castellón (48) desfila el sábado y desde las 20.00 horas por el Gran Canaria. La victoria, deja a los de Luis García Fernández a solo cuatro unidades de los blaquinegros y asentados por 19ª jornada consecutiva en la zona de playoff.

La derrota tiene consecuencias devastadoras. Los orelluts se irían a once puntos y este escenario, sumado al triunfo del Racing ante el Burgos en El Sardinero, aleja la segunda plaza a diez puntos. Es la última oportunidad para aferrarse al atajo de subir como primero o segundo clasificado con un diez de dieciséis -en el curso actual, las diez victorias llegaron en 22 jornadas y van seis en plena crisis-.

Con 41 puntos, los amarillos precisan de 30 o 31 para alcanzar los 71-72 que aseguran el salto de categoría. En las últimas quince temporadas, desde la aplicación del formato actual -desde la 10-11-, en cinco ocasiones se logró con la citada horquilla de 69 a 72 unidades en el casillero. La fórmula más asequible. Valladolid (72), UD Las Palmas (72), Cádiz CF (69), Girona (70), CD Leganés (74) y Deportivo de La Coruña (69) ascendieron como segundos. La extrema igualdad de esta edición liguera 25-26 dibuja un panorama de éxito con foto-finish. En el otro lado de la tortilla, Osasuna (18-19) subió como campeón con 87 puntos, mientras que el Deportivo (91) de Oltra, Valerón, Manuel Pablo y Aythami Artiles tiene el récord.

De las 16 contiendas que le restan a la UD -ver cuadro del margen superior derecho-, hay cinco duelos directos ante Castellón y Sporting (22 de marzo) en el Gran Canaria. Del partenón de Siete Palmas han volado 17 puntos -cuatro empates y tres derrotas-. Además, hay que visitar al Málaga (12 de abril), Almería (17 de mayo) y al Dépor de Yeremay Hernández en la última jornada (31 de mayo).

Seis semanas de segundo

A pesar de la depresión de los 48 días -el 4 de enero se encendió el cronómetro con la última victoria-, la UD ha permanecido seis jornadas en la segunda plaza. De forma consecutiva, del 20 de diciembre al 10 de enero. Al cierre de la primera vuelta, los amarillos eran colíderes con el Racing (38 puntos) y trece tantos en contra -el menos batido de Segunda-.

Solo Horkas y Jesé se mantienen imperturbables bajo la tormenta. Luis García lo ha intentado de todas la maneras y sin acierto. De recurrir a las altas invernales Iker y Miyashiro de inicio, a la fórmula Peji. Tras etiquetar al extremo de Barbate de genio, en la figura del gaditano ha hipotecado gran parte del bagaje ofensivo. No ha podido contar con la versión esplendorosa de Viera o Kirian. Con Sandro fuera de combate, la lesión de Ale fue otro palo.

La buena noticia: la vuelta de Viti. Se acaba el tiempo, afloran las excusas y las ruedas de prensa sin autocrítica. Pero se puede subir directo con el 10 de 16. Un triple salto mortal.

Dos victorias ante Racing y Córdoba en los diez duelos directos

La contienda del sábado ante el líder Castellón es el undécimo duelo del curso ante un rival directo por el ascenso. Los amarillos han sumado dos victorias ante el Racing en el Gran Canaria (3-1) y Córdoba en el Nuevo Arcángel (1-3). Estos dos pulsos se disputaron en la primera vuelta. Luego figuran cinco derrotas ante el Castellón en Castalia (1-0), Racing (4-1) en El Sardinero, Almería en el Gran Canaria (0-1) y el Málaga en Siete Palmas (0-1). También se cayó ante el Córdoba en la Isla (1-2). Completan la relación de resultados, tres empates ante el Dépor en la Isla (1-1), así como los dos ante el Burgos (0-0).

El sábado se juegan por tanto algo más de tres puntos. Será preciso de ganar por más de un tanto, ya que en caso de triunfo por la mínimo de los amarillos, se iría al golaverage general, que favorece de forma notable a los orelluts -+19 para los de Pablo Hernández por el +9 para los de Luis García Fernández-. Más allá de remontar a los blanquinegros, que van como un tiro con cinco victorias en las últimas siete jornadas, la UD debe ganar al Almería, Málaga y Dépor para contar con el golaverage a favor. Deberes pendientes sentar las bases de la gran remontada.

5 duelos con rivales directos (en negrita)

27J: UD-Castellón

28J: Cultural-UD

29J: UD-Ceuta

30J: Albacete-UD

31J: UD-Sporting

32J: Eibar-UD

33J: UD-Granada

34J: UD-Huesca

35J: Málaga-UD

36J: UD-Leganés

37J: Cádiz-UD

38J: UD-Valladolid

39J: Andorra-UD

40J: Almería-UD

41J: UD-Zaragoza

42J: Dépor-UD

La clasificación:

1. CD Castellón 48

2. Racing 47

3. Almería 45

4. Dépor 43

5. UD Las Palmas 41

6.Málaga CF 41

7 .Córdoba 41