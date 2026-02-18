Jesé patenta la 'Bichinha': tacón con giro en el aire y caño a Pejiño en Barranco Seco

El Bichito patenta la 'Bichinha'. Regate de genio, un vuelo de espaldas con tacón incluido a Pejiño. Al '10' de la UD Las Palmas le sale todo. Del zarpazo de Anduva en el 91' para evitar la gran debacle a un gesto técnico que ha sido publicitado por el club 'pío pío' en su cuenta de redes sociales como bandera de la resurección. Con el sueldo mínimo en la categoría (60.000 euros), Jesé inició el 24 de julio su tercera etapa sin hacer pretemporada y tras su periplo en el Johor de Malasia. Está empeñado en superar los once goles de la 21-22 con Pimienta y que terminó en las semifinales del 'playoff' ante el CD Tenerife. Ese guarismo fue su mejor marca en la categoría de plata desde la 12-13 con el Madrid Castilla, un curso en el que firmó 22 dianas para establecer el récord en el conjunto merengue.

Jesé recibe la felicitación de Iker Bravo tras anotar su quinto tanto de la temporada. / PAULINO ORIBE

Con contrato hasta junio -Viera, Pejiño, Mika o Sandro también finalizan su vínculo contractual a finales de este curso-, el discurso de Jesé irradia ambición. Desde el 26 de julio, ya dejó constancia de su intención de hablar en el campo. Y desde su esmero infinito, ha pasado de fijo en los cambios a indiscutible para Luis García. Su retirada ante el Burgos desató la pitada de la temporada al estratega amarillo. No hay debate con Iker Bravo. Balones a Jesé, el fantasioso de las dos Champions que firma regates imposibles en la oficina. Una 'Bichinha' como combustible mágico para lograr el ascenso a Primera. Lo que le falta en su carrera, subir al ático de Mbappé de amarillo.