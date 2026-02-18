Luis García vuelve a la 'zona cero' de los pitos de la bombonera de la UD Las Palmas

Reencuentro con el jurado de las 16.778 cabezas. Luis García Fernández vuelve el sábado al Gran Canaria (20.00 horas, LaLiga TV) para someterse a otro juicio sumarísimo. Ante el Burgos, el pasado 7 de febrero, fue pitado por el respetable al retirar a Jesé Rodríguez en el 64’ para dar entrada a Iker Bravo. Ese movimiento, tradicional en su partitura táctico, fue desaprobado por el abonado y la marea amarilla de forma airada.

Siete Palmas fue la zona cero del silbido hacia un técnico que firmó una primera vuelta sobresaliente. En la siguiente jornada, ante el colista Mirandés en el Municipal Anduva, el Bichito por primera ocasión un partido de forma íntegra. Y en el 91, hizo su quinto tanto. En este tramo de Liga, es el mejor de la UD.

El estratega ovetense, con contrato hasta junio y que tiene una temporada más en caso de ascenso, se juega gran parte de su crédito ante el CD Castellón. Está contra las cuerdas. Van seis jornadas sin ganar y la sensación de que se escapa la Utinsa del ascenso directo.

Respaldado por la oratoria de Jonathan Viera y el consejo de administración, ahora debe esquivar la guillotina de la grada. Diego Martínez,que firmó una segunda vuelta nefasta el pasado curso, no fue silbado por el Gran Canaria.

El estratega vigués encadenó doce jornadas sin ganar y cerró el curso con seis derrotas consecutivas. El descenso llevó su firma, así como un carrusel de fatalidades como las bajas por problemas médicos de Kirian Rodríguez, Fábio Silva, Cillessen, Scott McKenna o Sandro.

El puño de Lobera

Noventa minutos para ganarse a la grada como lo hizo Sergio Lobera ante el Racing de Santander en Copa del Rey -victoria 4-2 en octubre de 2012- para sepultar las dudas. El estratega maño encadenó cinco partidos sin victorias y estaba cuestionado. La caldera le respaldó y alzó el puño en señal de complicidad.

Otros entrenadores como Luis Carrión o Xavi García Pimienta tampoco fueron señalados por el partenón de Siete Palmas. En el caso del barcelonés, con un ascenso y una permanencia, encadenó catorce jornadas sin ganar -ocho derrotas consecutivas en ese tramo- en la 23-24.

El 26 de mayo de 2024, con el empate ante el Deportivo Alavés, Pimienta fue manteado por la afición de la UD y se fue por la puerta grande. También fue el último partido de Sergi Cardona, Saúl Coco, Eric Curbelo o Álvaro Valles.

Pero en este curso de montaña rusa para los amarillos y Luis García, no todo han sido críticas. Contra el Eibar (3-1), en la disputa de la décima jornada, el Gran Canaria hizo la ola. Fue la vuelta de Kirian Rodríguez a la competición tras superar su segundo linfoma de Hodgkin.

Los tantos de Ale García, Lukovic y Enrique Clemente catapultaron a los isleños a la quinta plaza. Fiesta mayor en Siete Palmas, el cuartel general de la ilusión. Ante el Dépor, con la visita de Yeremay Hernández, el activo más caro de Segunda (tasado en 25 millones), se registró la mejor entrada de la temporada: 25.193.

Superar el ‘martinato’

Luis García logró recuperar una relación mística entre escudo y grada tras un descenso cruento bautizado como el martinato. Pulió la mejor versión de Ale García (pichichi de la UD con seis tantos), Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Amatucci, Enzo y Manu Fuster. Pero el 18 de enero, en el pulso ante el Racing en El Sardinero, Las Palmas fue sacudida con un 4-1. Ahí saltó por los aires el gran candidato a la gloria.

Noticias relacionadas

Seis partidos sin ganar, cinco goles a favor y nueve en contra. Cuatro puntos de 18 y la pitada a Luis García contra el Burgos. Un toque de atención del respetable que hizo la ola en los momentos de vino y rosas con el padre del catenaccio de Covadonga. ¿Qué pasará el sábado ante el Castellón? Llega un plantel que compite a la velocidad de un Blackbird -el avión más rápido del planeta a 3.500 km/h-. El timbre de la polémica. Habla el pueblo, megáfono a la grada. Sinfonía para la controversia. Reconciliación o nueva dosis de pitos.