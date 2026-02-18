Pejiño, entre la admiración de Luis García y las críticas de la afición de la UD Las Palmas

Existe una fina línea entre pasar de los halagos al desdén. Del amor al odio, de la estima al desprecio. De eso sabe mucho Pejiño, uno de los futbolistas más utilizados por Luis García —ha disputado 19 de los 26 posibles este curso en la UD Las Palmas, anotando un gol y dando tres asistencias—. Una figura admirada por su entrenador, quien le ha catalogado en varias ocasiones de «artista» y que ha realzado su manera de ser y de jugar de manera notoria en rueda de prensa. Pero también un tanto juzgado por la afición amarilla, esa que esta temporada ha llegado a desquiciarse con su manera de jugar y moverse sobre el terreno de juego.

Pejiño, sobre el césped del Estadio de Gran Canaria en el duelo ante el Burgos / Jose Carlos Guerra

«Pejiño es especial, es diferente, no tiene nada que ver con que haya entrenado muy bien durante la semana para que el partido tenga relación con lo que ha entrenado. Son genios, son artistas, son gente diferente, no tratemos de entender que tiene relación lo que hace en el día a día e incluso los minutos previos con participar», expresó el técnico ovetense hace una semana, en la previa del encuentro ante el Mirandés. En Anduva, disputó 82’ y una semana antes, ante el Burgos en el Estadio de Gran Canaria, lo había hecho durante 62’. Una pieza clave en los esquemas iniciales de García, que ha optado por su titularidad en 12 de los 19 duelos que ha disputado.

Pero no es la única muestra de admiración pública que Luis García ha hecho sobre ‘Peji’, como le llama cariñosamente. En el mes de noviembre ya dejó claro el pensamiento que tenía sobre el extremo, justo cuando empezó a confiar ciegamente en su juego y pasó de la suplencia a la titularidad. «Es un tío especial, es un tío peculiar, pero también es un jugador diferencial cuando está conectado, cuando da esos contactos al balón que a todos nos admira y es un futbolista que puede marcar diferencias». Tan especial y con tanto «arte» que se ha convertido en el reemplazo perfecto del lesionado Ale García. Además, si algo le avala en su físico es que no es propenso a estar en la enfermería.

División de opiniones

Pero en el otro lado de la moneda, dejando atrás tanta admiración, cariño y amor, hay un sector de la afición de la UD Las Palmas que no entiende la titularidad de Pejiño partido tras partido. Y yendo más allá, que no terminan de asimilar que el de Barbate no sea uno de los primeros cambios. Hasta la jornada pasada, cuando Jesé Rodríguez todavía no había disputado los 90’ a pesar de llevar cuatro goles y ser el jugador más determinante, la sustitución del Bichito iba por delante que la de un Pejiño que se agarra al gol que marcó en Zorrilla el 14 de noviembre (0-1) para dar la victoria a la UD. Desde entonces, una asistencia en la goleada amarilla a la Cultural Leonesa el 20 de diciembre y poco más en cuanto a números.

Pejiño a la izquierda, junto a Clemente, Manu Fuster y Jesé / Jose Carlos Guerra

Y precisamente en eso se fija la exigente afición de la UD. En unos números que no terminan de encajar y en un rendimiento que, según definen, es frío y apático, haciendo que el futbolista se desconecte de los partidos. Ante el Mirandés, Pejiño completó un 84% de los pases, remató una vez a portería y ganó todos los duelos aéreos (3/3), pero no es suficiente para unos seguidores que tienen una división de opinión en cuanto a su presencia: los que no lo quieren formando parte del once inicial y los que aceptan que, aunque no le salgan las cosas, el gaditano lo intenta por todos los costados.

Echando la vista hacia atrás y después de haber firmado su mejor temporada con la UD en la 2022/23 —firmó seis goles y cuatro asistencias en 33 partidos—, en el mercado invernal del curso pasado salió en calidad de cedido al Elche. No contaba para Luis Carrión ni más adelante para Diego Martínez, motivo por el que el club le buscó una salida. Con la incorporación de Luis García al banquillo amarillo este verano, la situación de Peji cambió, de tal modo que su constante participación hizo pensar que el técnico ovetense había sido capaz de recuperar la mejor versión del extremo de Barbate.

Vínculo hasta junio

Su contrato, al igual que el de Mika, Enzo, Sandro, Viera, Jesé o Churripi, finaliza el 30 de junio. En el aire, una posible renovación sujeta al futuro de una UD que pelea por el ascenso a Primera División y que tiene el sábado (20.00 horas, Castellón) una cita especial para volver a la senda de la victoria. En el once, la incógnita de si Pejiño volverá a ser una de las caras en la foto de grupo inicial o, si por el contrario, Luis García apuesta por otros mimbres.

Una decisión que, pase lo que pase, nada tendrá que ver con el pensamiento del técnico ovetense sobre un Pejiño al que considera un artista diferencial y peculiar, independientemente del rendimiento que haya demostrado durante los entrenos de la semana.