Motivos de fe: el plantel de la UD Las Palmas vale 27 millones más que la del Castellón

En la dimensión económica y presupuestaria, gana la UD Las Palmas. Motivos para creer. The power of money. El presupuesto amarillo es de 46,6 millones por los 14,3 del CD Castellón. Hay una diferencia de 32,3 millones para la entidad pío pío. La formación de Luis García Fernández ocupa la quinta plaza con 41 puntos mientras que los de Pablo Hernández marchan primeros con 48 unidades.

El sábado, desde las 20.00 horas, se cruzan en el Gran Canaria en un partido dramático para los amarillos. Luis García está contra las cuerdas y encadena seis jornadas sin ganar -la secuencia maldita de cuatro puntos de 18-.

Un aficionado de la UD, el pasado diciembre, durante la disputa del torneo de LaLiga Futures. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Los 'orelluts' laten en las Antípodas con una dinámica brutal de siete jornadas sin besar la lona: cinco victorias y dos empates. Además, el portero belga Romain Matthys lleva seis duelos sin encajar un tanto (540 minutos). En esa secuencia, Dinko Horkas recibió nueve dianas -una ante el Dépor, cuatro del Racing, dos del Córdoba, uno de la Real B y uno del Mirandés-.

Dentro del aspecto de la valoración del plantel, el grupo de Luis García vale 44,3 millones mientras que los del Castellón están valorados en 17,2 'kilos'. Calatrava es el cerebro y es el jugador de mayor tasación (tres millones). En las filas amarillas, hay tres jugadores que valen más que Calatrava: Mika Mármol (10), Lorenzo Amatucci (5) e Iker Bravo (5). Luego figuran Benedetti (2,2), Taisei Miyashiro (1,8) y Viti Rozada (1,5).

Noticias relacionadas

De Calatrava a Ale García

Por su parte, en el Castellón, a partir del timonero Calatrava, aparecen el delantero Jakobsen (1,8), Cipenga (1,4), Brignani (1,2) y Raúl Sánchez (900.000 euros). Camara, autor de siete tantos, está valorado en 500.000 euros. Por su parte, Iker Bravo, que vale cinco millones, aún no ha visto portería en las filas amarillas tras llegar cedido por el Udinese de la Serie A italiana. Calatrava tiene seis tantos en su nómina tras 40 disparos mientras que Ale García (que vale 1,5) es el pichichi de la UD con otros seis.