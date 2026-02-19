Habla la caseta de la UD Las Palmas: "Hay que correr como cabrones"

Ahora o nunca para la UD.Se acabaron las pamplinas. Los tiempos de masterclass y arengas ya se acabaron. «¡Hay que correr como cabrones!». La caseta amarilla se conjura desde el sacrificio y el máximo grado de intensidad para recuperar la estela del colíder que cautivó al fútbol de plata con el catenaccio de Covadonga. Con la ausencia de Ale García, Sandro Ramírez sigue con el grupo a la espera del debut en este curso.

Desde el búnker de Barranco Seco se asume la importancia de aplastar al líder Castellón este sábado (20.00 horas, LaLiga TV) para ver la luz. Para volver a nacer. Son seis jornadas consecutivas sin ganar y no se atisban decisiones dramáticas en relación al futuro de Luis García Fernández en el horizonte. La confía es ciega por parte del consejo de administración y dirección deportiva.

Una comisión entregada al método luisista, que duda en apostar de inicio por Jonathan Viera -que se perdió el pulso ante el Burgos por su reciente paternidad y el de Anduva por una fiebre- ante el veloz Castellón.

El Gran Canaria hará de juez soberano para calibrar las maniobras y cambios del estratega ovetense, que ante el colista CD Mirandés recurrió al japonés Miyashiro de titular (por primera vez tras su estreno ante los califas en Siete Palmas el 24 de enero).

Insistir, insistir e insistir

Jesé Rodríguez vio peligrar su presencia ante el CD Mirandés en el Municipal de Anduva por una lesión muscular. Fue tratado a última hora por el equipo de fisios y llegó listo para reivindicarse otra vez. Titular, tanto en el 91’ y primer pulso íntegro de la temporada. Héroe de Gucci. Es el mejor mimbre más en forma de plantel que padece su particular bajonazo carnavalero.

Las continuas modificaciones de Luis García han terminado por desintegrar a un equipo que ha perdido las coordenadas de rigor y pragmatismo. «Estamos en el camino (...) Solo nos queda insistir», repite el técnico ovetense, que no gana en el Gran Canaria desde el pasado 20 de diciembre.

Factor Viti Rozada

Fuster atraviesa un instante bajo de forma y la baja del pichichi Ale García se resiente en el frente ofensivo. Sin Lukovic -que puso fin a su cesión y ahora milita en el Preston North End de la Championship-, todo pasa por el punto de inspiración de Jesé Rodríguez.

La aportación de Iker Bravo (170’ en cinco partidos) no está a la altura de las expectativas. Pedrola (un gol, 158’), Miyashiro (87’) y Benedetti (29’) no explotan. En relación al Poeta colombiano, no es del gusto de Luis García.

Contar con Viti Rozada de inicio se perfila como el movimiento estrella del técnico asturiano. La duda de Viera es el segundo punto de análisis. Dinko Horkas, el citado lateral asturiano, Barcia, Mika, Enrique Clemente, Enzo Loiodice, Amatucci, Fuster, Pejiño, la incógnita de Viera, apostar por Pedrola y el intocable Jesé Rodríguez. Opciones y planes para salir indemne a la visita del poderoso Castellón.

Conjura, unidad y recuperar las credenciales del ciclo del rigor. Todo se cura en la caseta y sin intromisiones externas. Que Luis García sea Luis García. El peso de los fichajes invernales no debe afectar a la toma de decisiones. Jesé marca el camino. Llegó a coste cero y con el suelo mínimo. Su coraje ante el colista Mirandés le abrió la puerta del cielo. Ahora tira del carro. Con cada ejecutivo en su sitio y la libertad plena para Luis García, la UD puede asentarse en la zona VIP de la tabla. Correr como...leones y salvar la primera bala. Llega la hora de los valientes.