El optimismo de Dinko para revertir la crisis de la UD Las Palmas: “Tenemos la calidad para repetir la racha de la primera vuelta”

La mala racha de la UD Las Palmas no ha provocado un cambio en los esquemas del grupo. El trabajo sigue siendo el mismo y, según apunta Dinko Horkas, las dinámicas no han cambiado a pesar de que el equipo lleva sin conocer la victoria desde el pasado 4 de enero. “Todo sigue como antes. Sabemos donde estamos y hace un mes y medio estuvimos donde el Castellón [ocupando el primer puesto en la tabla]. Tenemos calidad para repetir la buena racha de la primera vuelta”.

Que Matthys, el guardameta del Castellón lleve seis partidos sin encajar gol es algo que motiva al vestuario de la UD. “Queremos demostrar que podemos marcar y ganar a equipos que no encajan goles”, aseguró Dinko en rueda de prensa. “Todos sabemos qué equipo es el Castellón. Nos espera un partido difícil, como también lo es para cualquier equipo que llega al Estadio de Gran Canaria”, apuntó.

Una victoria frente al líder empezaría a cambiar la situación de una UD perdida y lejos de dar su mejor nivel. “Vamos a dar nuestro máximo para sumar tres puntos. Vamos a prepararlo lo mejor posible”, indica Dinko, que ha encajado nueve goles en los últimos seis partidos.

El objetivo de la UD

Pese a la crisis deportiva en lo que a las victorias se refiere, el guardameta croata asegura que el vestuario está más unido que nunca. “Sabemos donde estamos y cuál es nuestro objetivo. Queremos salir de esta mala racha y el sábado es una buena oportunidad”.

Noticias relacionadas

Un Dinko que no ha querido echarse flores pese a la buena temporada que ha firmado hasta el momento, asegurando que es mérito del conjunto del equipo. “Atacamos y defendemos todos. Esto es fútbol e intento dar mi máximo cada día”. Sin embargo, eso no quita que los nervios le superen en determinados partidos. “El día del Burgos cuando Cantero paraba me sentía nervioso”.