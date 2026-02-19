Pedrerol habla de la UD Las Palmas: “Ramírez es el Florentino canario”

Josep Pedrerol se pone la bufanda de la UD Las Palmas. Lo hace desde el cariño que le tiene a la Isla de Gran Canaria, donde pasa gran parte de sus vacaciones y tiempo libre. Esta tarde, aterriza de nuevo en la Isla con motivo de la charla que mañana ofrecerá en la Universidad Fernando Pessoa y aprovechando el encuentro entre el líder de la tabla, el Castellón, y la UD el sábado (20.00 horas, LaLiga TV).

A la hora de analizar la situación de la UD, Josep asegura que el ascenso del conjunto de Luis García pasa por ganar al Castellón. “Si lo hacen y logran dar un golpe sobre la mesa todo irá bien, pero si no lo consiguen estando con su gente… Habrá que ver qué pasa” apunta. Sobre Miguel Ángel Ramírez no tiene dudas: “Es el Florentino canario”. Según el comunicador deportivo, al presidente amarillo solo le falta mantener a la UD en Primera y meterla a jugar la Champions para ser el verdadero Florentino Pérez isleño.

“El Balón de Oro del periodismo español soy yo”, asegura entre risas. “Y si no lo soy yo, lo es alguien de El Chiringuito sin duda alguna”, apunta. Un Pedrerol que defiende a Vinícius, a quien considera una víctima del racismo. “¿Pero alguien duda que Prestianni llamó mono a Vini?”, se pregunta el periodista.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)