UD Las Palmas-Castellón: el último tren por el ascenso directo

Salir del bache de manera exitosa o anclarse a la depresión. Subirse al último tren o quedarse esperando un milagro a sabiendas de que no existen. La UD Las Palmas desafía el sábado en el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas, LaLiga TV) al Castellón en un momento delicado de la temporada. Tras 48 días sin conocer la victoria, los de Luis García se exponen al que hasta ahora ha sido el examen más complicado del curso: la victoria ante el líder dejaría el segundo puesto a cuatro puntos, mientras que una nueva derrota y un hipotético triunfo del Racing de Santander supondría el fin al ascenso directo al quedarse a diez unidades.

Pejiño y Manu Fuster durante el partido de ida entre el Castellón y la UD en Castalia / LOF

La solución pasa por dar un golpe sobre la mesa y ganar. Y este curso, la UD sabe lo que es vencer al líder en su casa. Lo hizo en el mes de noviembre ante el Racing. Por aquel entonces, el conjunto del grancanario Juan Carlos Arana visitaba el Gran Canaria con la condición de líder y se llevó tres dianas amarillas—un doblete de Mika y otro de Ale García—. Un golpe de autoridad que llevó a los insulares a ganar los dos partidos siguientes: Valladolid y Albacete antes de romper la racha de victorias en Castalia precisamente ante el Castellón, el rival de mañana.

A modo de apoyo, una afición que ha demostrado estar en las duras y en las maduras, pero que este curso le ha costado llenas las gradas del Estadio de Gran Canaria. La mejor entrada se registró con la visita del líder (21.496 espectadores), una afluencia que está lejos de lograrse para la disputa del sábado. Hasta el momento de escribir estas líneas, todos los sectores del campo tienen entradas disponibles, incluyendo la Naciente. Levantar el ánimo del Estadio va a depender, en gran medida, de los 23.500 abonados al club.

Hacer del Estadio una caldera

Es por ello que el presidente de la entidad Miguel Ángel Ramírez ha pedido el aliento de los seguidores amarillos. «Es importantísimo que el sábado acuda toda la afición al Estadio de Gran Canaria para estar con el equipo, les necesitamos. Confiamos en que el sábado se pueda revertir la situación y que los aficionados vuelvan a disfrutar con su equipo», apuntó.

Aficionados de la UD Las Palmas celebran el gol ante el Deportivo de La Coruña. / Jose Carlos Guerra

Un presidente que ha dejado claro que independientemente del resultado que se dé ante el Castellón, la UD seguirá confiando en Luis García y en todo su staff. «Nosotros confiamos mucho en el trabajo del cuerpo técnico y más allá de los resultados esto es un proyecto, no es un equipo para que consiga los éxitos a corto plazo. Nosotros hemos creado un proyecto, ojalá que sea este año, pero todo tiene que dar sus frutos, por lo que hay que estar tranquilos».

El máximo mandatario del club, además, hizo referencia a tiempos pasados, cuando el equipo reinaba en la zona alta de la clasificación y se agarró a la frase del técnico ovetense que hacía referencia a la Segunda División como un manicomio. «Tiempo atrás, cuando éramos colíderes, decíamos que esto era una casa de locos y el menos loco es el que al final podría llegar bien en la tabla clasificatoria cuando finalizara la temporada», aclaró antes de pedir calma para lo que está por llegar.

Un líder enrachado

Con Jesé en modo líder y con hambre de arrebatar la condición de pichichi a Ale García, Sandro sigue apurando sesiones para entrar en la convocatoria por primera vez esta temporada y la UD Las Palmas pone a prueba su potencial en un cara a cara con el líder, que no sabe lo que es perder desde el 21 de diciembre. Ya no hay arengas que sirvan ni charlas de unión que convenzan a una afición dolida por tantas jornadas sin ver la victoria.

Una hazaña que pasa por volver a ganar en el feudo amarillo—una situación que no se da desde el 20 de diciembre— y engancharse así a la opción de poder ascender de manera directa sin necesidad de disputar el temido Playoff, donde los amarillos se la jugarían, a día de hoy, ante el Almería, Málaga o Deportivo de La Coruña.