UD Las Palmas - CD Castellón: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming de Segunda División

La UD Las Palmas necesita reaccionar cuanto antes para frenar su mala racha, aunque el reto no será fácil. El equipo dirigido por Luis García se enfrenta este fin de semana al CD Castellón, líder de Segunda División, que atraviesa su mejor momento de la temporada y está haciendo uno de los mejores juegos de la categoría. El conjunto ‘pío-pío’ buscará hacerse fuerte en casa y sumar tres puntos vitales ante su afición.

El Estadio de Gran Canaria debe convertirse en un fortín si los amarillos quieren mantenerse en la pelea por subir a Primera División. La UD Las Palmas solo ha sumado cuatro de los últimos 18 puntos en juego, y en la pasada jornada no pasó del empate ante el colista. Un gol en el descuento de Jesé Rodríguez evitó una derrota dolorosa frente al CD Mirandés, que ocupa la última posición y se encuentra a ocho puntos de la permanencia.

Los amarillos están obligados a ganar, ya que, aunque continúan en puestos de promoción de ascenso gracias a los resultados de sus rivales directos, un nuevo tropiezo podría dejarles fuera de la zona noble de la tabla si no logran un resultado positivo.

El CD Castellón es la cara opuesta de la moneda

El conjunto albinegro llega a esta jornada como primer clasificado con 48 puntos. El equipo entrenado por Pablo Hernández aprovechó la derrota del Racing de Santander para situarse como líder en solitario, una posición a la que ha llegado gracias a las 5 victorias que ha conseguido en los últimos siete encuentros que ha jugado. Los castellonenses no han perdido en este 2026, y su entrenador ha conseguido que sobre el césped se vea a un gran equipo que ataca y defiende de manera muy ordenada. Los 'orelluts' tienen las cosas muy claras, por eso, serán un duro rival para la UD Las Palmas.

CD Castellón - UD Las Palmas /

En el partido de ida, el equipo valenciano fue capaz de imponerse a los canarios en el SkiFy Castalia gracias a solitario gol de Israel Suero.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - CD Castellón correspondiente a la jornada 27 de LaLiga Hypermotion se jugará el sábado 21 de febrero a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria).

Dónde ver el partido UD Las Palmas - CD Castellón

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los castellonenses solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido UD Las Palmas - CD Castellón.