Luis García y su futuro en la UD Las Palmas: “No tengo tiempo de pensar si me juego el puesto o no”

Luis García en modo optimista con la UD Las Palmas pese a llevar seis jornadas sin conocer la victoria. Un entrenador en modo peleón y con la fe ciega en sus jugadores. El técnico ovetense, que mañana (20.00 horas, LaLiga TV) se vuelve a ver las caras con la afición del Gran Canaria, asegura que no tiene tiempo de pensar si se juega el puesto o no y contraataca a la prensa. “Hace seis jornadas el mismo medio me preguntaba si tenía que renovar. ¿Cuál es criterio? Que no ganamos desde hace seis jornadas”, apuntó en sala de prensa.

Avisa Luis García que a pesar de que los resultados no llegan sigue siendo el mismo, al igual que su equipo. “En el fútbol trabajar bien no implica directamente resultados. A veces no salen por aspectos mentales, por malas gestiones o una mala decisión, pero no tengo tiempo de pensar si me juego el puesto o no, de la misma manera que no tenía de pensar en la renovación hace seis jornadas”, indicó.

Es optimista pese a los resultados, y confía en que una victoria lo cambia todo. “El año pasado a estas alturas el Levante era séptimo a cinco puntos del Racing, que era el primero. En la última jornada, el Levante asciende y el Racing es sexto a ocho puntos del Levante”, aclaró para matizar que “queda un camino larguísimo” y que “están cerca de todo”. Un Luis García que, como ha aclarado en varias ocasiones, cree en su equipo. “Todo cambia con una victoria y estamos convencidos de poder ganar”.

Frustración por no lograr la victoria

Cambia la palabra “bloqueo mental” por “frustración”, esa que se siente cuando pones empeño en algo y finalmente no sale. “Esa frustración la estamos tratando de cambiar a que sean ganas de insistir y persistir porque es la única manera de conseguir la victoria. Si bajamos los brazos nadie nos la va a regalar”, aseguró.

Noticias relacionadas

Con la mentalidad positiva, García afronta el duelo ante el Castellón con la certeza de que será un gran partido, pero sin la presión de una final. “Llevo más de 20 años en este negocio y he perdido más de lo que he ganado. Tengo una mentalidad de hierro. Veo unos jugadores unidos con un compromiso tremendo que solo necesitan un poco de fortuna para ponerse por delante en el marcador para eliminar esta aura negativa”.