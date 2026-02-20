Martín Marrero y José Juan, tinerfeños en la UD Las Palmas; Molowny, de nuevo técnico

Martín Marrero y José Juan fueron los fichajes de la Unión Deportiva en la temporada 1966-67, y Luis Molowny se hizo cargo del equipo a final de temporada sustituyendo a Juan Ochoa. Pero el acontecimiento más importante en mis recuerdos personales fue la reaparición de LA PROVINCIA en diciembre de 1966, haciéndose cargo de la sección de Deportes Antonio Lemus, que regresó de su estancia profesional en Madrid. Estaba en el DIARIO DE LAS PALMAS con Luis García, pero Lemus gestionó con Hernández Pulido, director gerente de Editorial Prensa Canaria, mi pase a LA PROVINCIA, y aunque hubo cierta resistencia de García Jiménez, terminé con Antonio Lemus.

Mi primer trabajo en el número inicial, el 18 de diciembre de 1966, fue una entrevista con Emil Osterreicher, director técnico del Español de Barcelona que jugaba ese sábado en el Insular, que ya tenía luz artificial. Empate a cero goles, en una temporada en la cual el equipo paso ciertos apuros al final de la misma, y Ochoa fue sustituido por Luis Molowny.

Un buen partido del equipo amarillo fue contra el Atlético de Madrid con gol del tinerfeño Martín Marrero frente a un conjunto colchonero en el que jugaban Luis Aragonés, Gárate, Ufarte, Mendonça, y con una defensa de postín formada por Rivilla, Griffa y Calleja. Otro resultado magnífico fue el empate a un gol contra el Real Madrid en el Santiago Bernabeu. En esa ocasión la UD formó con Oregui; Aparicio, Tonono, José Luis; Castellano, Guedes; Martín Marrero, Gilberto I, José Juan, Germán y Vegazo. Comenzó marcando Vegazo en el minuto siete de encuentro, y empató Grosso en el 38’. Choque disputadísimo, y que llevó la emoción a los aficionados de la Unión Deportiva en la voz de Antonio Lemus que retransmitía por Radio Atlántico.

Al empatar con el Pontevedra a cero goles y faltando tres partido para finalizar esta temporada, García Panasco, con su gran visión de la situación, decidió cesar a Juanito Ochoa y Luis Molowny se hizo cargo del equipo. Su primer partido fue nada menos que contra el Barcelona, con un equipazo en el que formaban Gallego, Torres, Eladio, Fusté, Muller, Seminario, y con Sadurní en la portería. Luis Molowny alineó a Ulacia; Aparicio, Tonono, José Luis; Castellano, Guedes; León, Niz, José Juan, Germán y Gilberto I. Victoria por 2-0 en una noche del sábado emocionante. Empezó marcando Guedes a los cinco minutos en una gran jugada con Germán y Niz; ya en el segundo tiempo Mamé Léon, a los 68 minutos consiguió el segundo tanto, con un Estadio Insular enardecido, vibrante de entusiasmo.

Previamente, al secretario general de la Unión Deportiva le costó bastante convencer a Luis Molowny para que se hiciera cargo del equipo. «Jesús, si me piden que vuelva a entrenar a los juveniles, aceptó sin dudar, pero esto es de otra envergadura, además sólo faltan tres partidos, y con rivales muy fuertes». La charla en la sede de Pío XII resulto larga, pero al final Molowny se rindió a los argumentos persuasivos de García Panasco.

Y se le ganaba al Barcelona por 2-0 en una inolvidable actuación del equipo amarillo, con el Mariscal Juanito Guedes mandando en el centro del campo y consiguiendo el primer gol, y luego León obtuvo el segundo que remachaba la victoria, dos puntos decisivos cuando ya estaba el Sevilla por delante de los grancanarios, y en peligro de jugar la promoción de descenso a Segunda División. El penúltimo encuentro sería frente al Español de Barcelona, y se consiguió un empate a un gol, tanto conseguido por el tinerfeño José Juan en una excelente jugada de Germán, y empató Rodilla para los periquitos.

Y llegó el último partido de esta temporada. Contra el Deportivo de La Coruña (2-0), en donde se jugaba la Unión Deportiva la promoción, porque el Sevilla podía superarnos en un punto. Llenazo a tope en el Insular en una noche de sábado en donde la preocupación reinaba entre la afición, el equipo, y los periodistas. Las Palmas jugó con Oregui; Aparicio, Tonono, Martín Marrero; Castellano, Collar; León, Niz, Germán, Guedes y Gilberto I. Desde el primer momento se mantuvo al Dépor prácticamente acorralado en su área y Mamé Léon consiguió el primer gol en el minuto 28, y sería también León el que obtuvo el segundo en el 70’, en una noche inspiradísima del gran jugador de Tafira.

Total, que se salvó la UD de jugar la promoción, acabando con 26 puntos y el Sevilla con 25; por tanto, el conjunto andaluz tuvo que promocionar con el Sporting de Gijón, al que venció en los dos encuentros por un gol a cero. Una temporada con apuros, pero con la confirmación de Molowny como un excelente entrenador.