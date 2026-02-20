Sandro Ramírez entra en una convocatoria de la UD Las Palmas 279 días después
El delantero grancanario vuelve a vestirse de corto en partido oficial y estará en la cita ante el Castellón tras superar su lesión de rodilla
Sandro Ramírez está de vuelta con la UD Las Palmas. 279 días después de que entrara en la última convocatoria —el 18 de mayo de 2025 frente al Leganés, un partido en el que fue suplente—, el delantero grancanario regresa con el grupo tras superar su lesión de rodilla y gana el pulso a los problemas que tuvo para su recuperación. Es la buena noticia en una semana tensa, en la que la visita del líder Castellón (20.00 horas, LaLiga TV) pone a prueba a un equipo que no sabe lo que es ganar desde hace un mes y medioy que se agarra al último tren por el ascenso directo.
Ramírez pasó por quirófano durante la pretemporada y en principio, su recuperación estimada era de tres meses. Sin embargo, una serie de complicaciones han hecho que su regreso se haga de rogar, hasta tal punto que su regreso al verde se ha alargado más de lo esperado. El último partido que disputó con la UD fue el 13 de mayo de 2025.El pistolero, que llevaba unas semanas trabajando como uno más, se incorpora a una lista en la que también figura Jonathan Viera tras su ausencia ante el Burgos y Mirandés. Las bajas, como ya adelantó Luis García en rueda de prensa son las de Ale García y Recobita.
