La UD Las Palmas quiere ponerse el disfraz de Superman para vencer al líder y acabar con la crisis

Si la canción dice que en tiempos de carnavales lo mejor es ponerse el mejor disfraz y entrar en el carnaval, a la UD Las Palmas no le va a quedar otra que buscar uno acorde a la situación por la que está pasando. Con la visita del líder Castellón al Estadio de Gran Canaria (20.00 horas, LaLiga TV) y después de un mes y medio sin conocer la victoria, los amarillos apuestan por enfundarse el traje de Superman para revertir la crisis, agarrados al discurso de un Luis García que asegura que «una victoria lo cambia todo». Con la novedad en la convocatoria de Sandro Ramírez, que entra en una lista por primera vez este curso y con Jonathan Viera, que regresa tras dos jornadas ausente por paternidad, la UD se aferra a su último tren para poder aspirar al ascenso directo.

Jesé se besa el escudo de la UD tras anotar su cuarto gol ante el Deportivo de La Coruña / Jose Carlos Guerra

El bache de principios de año lleva más de un mes atacando a un equipo que durante la primera vuelta se caracterizó por estar compuesto por un muro de hormigón defensivo incapaz de batir. Los amarillos ganaron en La Romareda en el primer duelo del 2026 el 4 de enero y desde entonces no saben qué sabor de boca deja llevarse los tres puntos. Desde entonces, han sumado cuatro empates y dos derrotas que les han hecho descender hasta el quinto puesto de la clasificación con una suma de 41 puntos y con cuatro equipos pisándole los talones.

Agarrados a la racha goleadora de Jesé —acumula cinco dianas y busca arrebatar la condición de pichichi a Ale García, que suma seis—, el conjunto de Luis García quiere devolver la ilusión a una afición que en el último encuentro en el Gran Canaria ante el Burgos mostró su descontento con el equipo y pitó algunas decisiones. Una victoria que se resiste al feudo de Siete Palmas desde finales de diciembre, cuando un pletórico Jesé anotó un doblete a la Cultural.

Seis duelos con la portería a cero

No lo tendrá fácil el Bichito, porque enfrente tendrá a una de las mejores defensas de la categoría. El Castellón suma seis jornadas con la portería a cero y a lo largo del curso tan solo han encajado 25 goles, frente a los 21 de Dinko Horkas. Además, los orelluts no saben lo que es perder desde el pasado 21 de diciembre y quieren defender con todas sus armas la condición de líder que adquirieron la jornada pasada, cuando vencieron al Deportivo y el Racing cayó derrotado.

Su entrenador, Pablo Hernández, dejó clara la intención de un equipo que aspira a lo máximo: «Solo pienso en sacar los tres puntos. No firmamos el empate y vamos a por la victoria», aseguró. Un Castellón que tendrá que defenderse de una UD dolida con las bajas de los mediocentros Diego Barri y Doué, sancionados. Por su parte, recupera a Jakobsen, que al igual que Viera fue padre hace unas semanas y se perdió el último encuentro ante el Dépor.

La UD Las Palmas, como refugio, se agarra a que ya sabe lo que es vencer al líder en el Estadio de Gran Canaria: lo hizo en el mes de noviembre, anotando tres goles a un Racing que se marchó de la Isla con la cabeza agachada.