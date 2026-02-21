UD Las Palmas: fantasía de ascenso

Invicto desde el 21 de diciembre y sin sufrir goles en las últimas seis jornadas, el Castellón se presentó en el Gran Canaria decidido a demostrar por qué era el líder. Y lo hizo. Frente a un conjunto, como Las Palmas, con severas deficiencias en la creación de juego, es un riesgo acumular jugadores por delante del balón regalando a los amarillos una opción tan elemental como el contragolpe, máxime con vigilancias defensivas insuficientes. Si además no consigues traducir el aplastante dominio en goles porque Horkas no es un portero, sino un milagro, te vas al descanso con cara de perplejidad. Pues eso le ocurrió al vistoso grupo albinegro y así se resume la primera parte. Fútbol es fútbol, dejó para la historia Vujadin Boskov.

Tan superior se sentía el Castellón y tan impotente se mostraba la UD que solo parecía cuestión de tiempo que fuesen cayendo los goles visitantes. Manejan tantos registros que se entiende su posición en la tabla. Son tan capaces de combinar atrás para atraer la presión rival y buscar en largo la velocidad de Camara y Cipenga como de avanzar en triángulos y llegar al toque hasta el área contraria. Y eso que le faltaba por sanción un jugador básico para tales desempeños, Barri, un todocampista de largo recorrido que impone criterio, marca estilo y dicta ritmo. Los hay, ¿eh? 23 veces titular, tan solo no había jugado en un encuentro de los 26 de la presente Liga. Para mayor desdicha castellonense, Doué, recambio natural, también vio la quinta amarilla la semana pasada. La soledad de Gerenabarrena en el doble mediocentro se resolvió con Pompeu, ni un minuto jugado en las seis últimas jornadas e irrelevante esta temporada. Aun así, el Castellón se mostró como un equipo notable, muestra del admirable trabajo de Pablo Hernández.

La cronología de la primera parte es una sucesión interminable de pases con sentido de los orelluts y de paradas al límite de Horkas. Solo hubo un paréntesis: los cinco minutos siguientes al gol de penalti de Jesé, producto, cómo no, de una contra tras una pérdida visitante al borde del área local. Algún defecto debían tener los líderes. Las transiciones defensivas son su talón de Aquiles. A partir de la media hora, el guion volvió a manos del Castellón hasta el extremo de que el portero de Las Palmas protagonizó tres paradas portentosas a Camara, Cala y, sobre todo, Gerenabarrena a bocajarro.

En la segunda parte no varió el encuentro, una partitura otrora ideal para los de Luis García, tan propensos a jugar con el retrovisor, esa de gestionar un marcador favorable. Pero esta vez, ni eso. Pagaron su enfermiza racanería y el Castellón tuvo premio a su ambición, incluso con un jugador menos. Así se opta a Primera. Para la UD, el ascenso, en pleno Carnaval, sigue siendo una fantasía.