21-F / La hora del renacer
A por la remontada sin Viera: el Mesías es suplente en la UD Las Palmas en la madre de todas las batallas
El cuadro amarillo reta al líder Castellón sin el '21', que se perdió las dos últimas jornadas ante Burgos y CD Mirandés; todas las fichas en la casilla de Jesé
Luis García se carga al '21' y apuesta a Jesé Rodríguez para tumbar al líder Castellón como estilete atómico. La UD busca sepultar la gran depresión ante el Castellón desde las 20.00 horas en el Gran Canaria para cortar una dinámica de seis duelos sin ganar.
