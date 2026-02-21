Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21-F / La hora del renacer

A por la remontada sin Viera: el Mesías es suplente en la UD Las Palmas en la madre de todas las batallas

El cuadro amarillo reta al líder Castellón sin el '21', que se perdió las dos últimas jornadas ante Burgos y CD Mirandés; todas las fichas en la casilla de Jesé

Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luis García se carga al '21' y apuesta a Jesé Rodríguez para tumbar al líder Castellón como estilete atómico. La UD busca sepultar la gran depresión ante el Castellón desde las 20.00 horas en el Gran Canaria para cortar una dinámica de seis duelos sin ganar.

