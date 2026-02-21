UD LAS PALMAS
Suárez y Pejiño, fuera de la lista de la UD Las Palmas para su duelo ante el Castellón; Miyashiro repite como titular
El central y el extremo se quedan fuera de la convocatoria para recibir al líder en el Estadio de Gran Canaria, mientras el japonés mantiene su condición en el once inicial por segunda semana seguida
Modificaciones en el once y en la lista de Luis García para el duelo ante el CD Castellón, el líder de la Segunda División. El técnico de la UD Las Palmas ha conformado una lista de convocados en la que no están ni Álex Suárez ni Pejiño, pero en la que sí está presente un Sandro Ramírez que vuelve a estar disponible desde hace casi nueve meses.
En ese sentido, Viera partirá como suplente en su regreso tras haberse perdido los dos últimos duelos, uno por paternidad y otro por enfermedad, y su lugar en el once inicial lo ocupará Miyashiro, quien repite como titular por segunda semana seguida.
Viti por delante del Marvin
La otra gran novedad del once es la presencia de Viti como extremo, que compartirá carril con Marvin Park en la derecha. De resto, los amarillos saldrán con un equipo bastante reconocible con Horkas bajo palos; Barcia y Mika como centrales, Clemente como lateral zurdo; Amatucci y Enzo en la sala de máquinas; Manu Fuster partiendo desde la izquierda y Jesé como nueve de referencia.
