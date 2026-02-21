La UD Las Palmas se deja empatar en el 94' y arruina la gran noche de Jesé (1-1)

Brignani y un Castellón con diez arruinan la noche mágica del Bichito. Lo que parecía el país de las maravillas acabó en otro alegato, y van siete, de frustración y pesar. La UD empató ante el Castellón (1-1) cuando ya festejaba la salida del laberinto en el Gran Canaria. Un punto que no sabe a nada. Otro empate en una travesía repleta de angustia.

De las tinieblas al reino de la felicidad y de nuevo a las tinieblas. Un tanto de penalti del '10' dinamitaba la resistencia del Castellón y Dinko Horkas brindó un carrusel de intervenciones de oro. Pero había que esperar al 94'. La gran depresión de los 55 días sin ganar. Tras un inicio marcado por la incertidumbre y las llegadas del cuadro blanquinero con Cala, Camara y Mabil, Jesé encendió la luz para salir ovacionado en otra actuación sobresaliente. Con Miyashiro de inicio, el japonés fue aplaudido por primera vez por el partenón de Siete Palmas, la UD ejerció de líder. Rigor, maestría y fútbol control. Evolucionó el sello del catenaccio de Covadonga para salvar, a la séptima jornada, un ciclo peligroso de incertidumbres. ¿Dónde estaría la UD sin Jesé Rodríguez y sus seis dianas?

Con Pejiño fuera de la lista por decisión técnica, Miyashiro firmó un control exquisito. Máximo riesgo ante un rival que adora la velocidad. Balón para Dinko y el meta croata manda el balón al tendido (2') y evitar complicaciones. Viti Rozada quedó como extremo y despeje de Amatucci en el corazón del área amarilla. Falta sobre Cala junto al borde del área, en el vértice izquierdo, y primeros murmullos. Fuster derribó al atacante del Castellón y no había manera de controlar los misiles de Pablo Hernández.

Golpeo de Cala desde la frontal y paradón del meta croata (9'). El cuadro isleño perdió el control del partido y fue sometido en los primeros compases. Disparo de Cala que sale desviado y Mika salva el 0-1 de Cala en un fallo en cadena de toda la retaguardia. En el siguiente fotograma, Sienra -que terminó expulsado- derriba a Viti Rozada por una patada alevosa cuando ya encaraba a Matthys. Vio la amarilla pero pudo ser roja. Penalti para la UD y sexto tanto del '10', que lo celebró haciendo alegato a la unión.

Mabil falla un mano a mano ante Dinko y Marvin hizo el mejor partido de la temporada. Control de Miyashiro, un gesto brutal y de gran calibre técnico. Remate de Cala desde la frontal y mano mágica de Dinko. En la segunda parte, ovación para Jesé y Viera, que regresó con el rol de revulsivo. También Sandro Ramírez que saltó al césped siete meses después. Ovación para Miyashiro y la UD parecía el país de las maravillas. Tablas con un tanto de penalti del ángel salvador para sumar un punto. Tras seis jornadas sin ganar, al séptimo día salió el sol. Jesé y ovación para Sandro. Pero llegó el agónico zarpazo de Brignani para estirar este calvario.