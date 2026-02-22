Los enredos de Luis García: 'masterclass' Viera es suplente, el descarte del "genio" Pejiño y un Poeta Benedetti invisible

Sextos en la tabla y a ocho puntos del ascenso directo. Consecuencias de la descomposición por la parálisis carnavalera de la UD. En plena crisis, siete jornadas sin ganar -cinco empates, dos derrotas-, el cuadro de Luis García Fernández sigue en zona de privilegio. Baja de la quinta a la sexta plaza. Sin embargo, la renta con el segundo CD Castellón se eleva a ocho unidades. El líder Racing (50) le mete nueve puntos a los grancanarios cuando restan quince contiendas.

El motivo de alarma es que el noveno Burgos está a sólo dos puntos del cuadro pío pío. Sumar cinco puntos de 21 resta crédito al proyecto de los 46,6 millones. Sin embargo, en la UD siguen aferrándose a la figura del ovetense. No corre peligro, de momento, con la Cultural Leonesa en el horizonte -domingo, 17.30 horas, Reino de León-. La formación del Cuco Ziganda está en zona de descenso. Igual que Real B o Mirandés, a los que se midió la UD en esta secuencia maldita y no logró imponerse. La última victoria amarilla se remonta al 4 de enero ante el Zaragoza en el Ibercaja (1-2). Y no se gana en el Gran Canaria desde el 20 de diciembre, ante precisamente la Cultural (4-0).

En la última contienda ante el Castellón en el Gran Canaria (1-1), la marea amarilla pegó la estampida cuando aún restaban siete minutos de tiempo añadido. Si pitaron en el UD-Burgos los cambios de Luis García (la ocurrencia de retirar a Jesé para meter a Iker Bravo en el 64’ enajenó a la masa), la igualada de Brignani generó el caos. Y los blanquinegros tenían un jugador menos. 64 días sin ganar en el Gran Canaria son demasiados. Es el peso de la memoria.

Genio y el de la ‘masterclass’

Antes los de Pablo Hernández, el capitán Jonathan Viera fue suplente, un escenario que no se daba desde el 30 de noviembre ante precisamente el Castellón en el SkyFi Castalia -entró en el 78’-. El Mesías fue castigado con el banquillo tras perderse los paridos ante el Burgos (por su permiso de paternidad) y Mirandés (por una fiebre). García apostó por el japonés Taisei Miyashiro, que firmó una actuación reseñable. Cuando salió del campo (89’), para dar entrada a Sandro Ramírez, fue ovacionado. A la suplencia de Viera, cabe añadir el descarte de Pejiño y Gil. Dos líos más para el estratega ovetense.

El extremo de Barbate jugó ante el CD Mirandés de titular y fue retirado en el 82’ para dar entrada a Iker Bravo. En la previa al pulso en el Municipal de Anduva, García lo etiquetó como «genio». Ahí patentó la terminología del Camarón de Barbate.

«Pejiño es especial, es diferente, no tiene nada que ver con que haya entrenado muy bien para que el partido tenga relación con lo que entrena. Son genios, son artistas, son gente diferente, no tratemos de entender que tiene relación lo que hace en el día a día con participar. Una confesión: cuando jugó en Gijón, lo hizo porque el día previo hubo un problema con Marvin Park. De la noche a la mañana, Pejiño entra y hace un grandísimo partido. Los artistas tienen eso y Pejiño es un genio».

Lo de vincular los elogios en sala de prensa con un rol secundario también acontece con Viera. García agradeció el respaldo ciego del ‘21’ en la semana del Mirandés-UD. «Que me piten a mí (...) Tenemos que cuidarlo y no ponernos nerviosos. Es un técnico ‘top’ y que sabe a lo que jugamos». El capitán amarillo lo comparó con Setién.

Ni rastro de Benedetti

El atacante colombiano Nico Benedetti, uno de los cuatro fichajes invernales, computa 29 minutos en tres partidos ante Dépor (3’), Racing de Santander (17’) y Burgos (9’). En las dos últimas contiendas, no ha participado. La UD respira cuenta con la respiración asistida de la pólvora de Jesé. Con seis tantos, el príncipe de Gucci iguala a Ale García al frente de la tabla de pólvora. Con el sueldo mínimo (60.000), conforma la mejor operación de este curso marcado por la irregularidad. Con la pizarra del ovetense, Las Palmas cerró la primera vuelta como colíder junto al Racing. Ahora está a nueve puntos.

Las paradas de Dinko Horkas evitaron un mal mayor en este tramo negro. Ganar se ha convertido en una obsesión para una UD que sigue siendo el menos batido de la competición (22). El arquero croata salvó los muebles ante el Castellón, Mirandés, Dépor o Zaragoza.

Doce con Mel

Para dar con una racha más sangrante que las siete jornadas sin ganar en Segunda, hay que remontarse a la 19-20 con José Mel Pérez. En la edición liguera del covid, la UD encadenó doce jornadas sin ganar -de la 21ª a la 32ª- con ocho empates y cuatro derrotas. La marcha de Viera, que estaba cedido por el Beijing chino, y el bajonazo del plantel hizo tocar fondo en El Molinón (4-0) ante el Sporting. Luego llegó la pandemia y se reaccionó para terminar en la novena plaza. Ahora, vuelve la necesidad y hay casos enigmáticos con jugadores capitales y de talento.