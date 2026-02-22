Jesé Rodríguez se gana la renovación con la UD Las Palmas a golpe de gol

Un héroe por sorpresa. El fichaje que nadie esperaba, el más criticado y el que está salvando a la UD Las Palmas de un mal mayor. Jesé Rodríguez es el nuevo ídolo de la afición amarilla. El pichichi del equipo junto a Ale García —ambos acumulan seis goles— está firmando una segunda vuelta de guerrero, finaliza contrato el próximo 30 de junio y se está ganando su renovación a golpe de liderazgo. «Tengo que hablar cuando me toque y la mejor manera es con la pelota», advirtió a principios de enero. Meses antes, cuando fue presentado como nuevo jugador de la UD, prometió dar todo por la camiseta y revertir las críticas en el terreno de juego. Aclara que no se quiere retirar todavía y que en Gran Canaria es feliz, pero su contrato sigue en el aire.

Su regreso a la UD fue una de las bombas del mercado de verano. Un anuncio que llegó unos días después de que la entidad amarilla anunciara también la vuelta de Jonathan Viera. El retorno de los dos viejos rockeros para poner el toque de veteranía en un equipo prácticamente nuevo que aspiraba al ascenso. En lo que va de temporada, el Bichito ha jugado 18 de los 27 partidos (714’) y nueve de ellos lo ha hecho como titular. Sin embargo, no fue hasta el mes de diciembre cuando empezó a tener minutos de manera más notable: su paciencia se puso a prueba en encuentros en los que llegó a disputar 4 y 2 minutos.

Pasó de minutos residuales a la titularidad de una jornada a otra. Ante el Mirandés saltó al campo para jugar dos minutos y una semana después, frente al Ceuta, disfrutó de su primera titularidad. Desde entonces, repitió en el once inicial cinco partidos consecutivos con un paréntesis entre medias. Ante el Racing, Jesé venía de anotar cuatro goles en tres partidos y fue señalado en el descanso. En su lugar, ingresó el recién llegado Iker Bravo. No salió bien. Días después, Luis García volvió a repetir el cromo de Bravo, el Bichito empezó desde el banquillo y la UD firmó su segunda derrota seguida.

Sincero con la situación del equipo

No ha habido más sustos, y parece que desde las oficinas amarillas han entendido quién es ahora mismo el mejor del equipo. Es uno de los titulares de Luis García y además un líder dentro y fuera del campo. Un jugador capaz de hablar de manera sincera y no pintar la realidad, algo que la afición agradece. «Llevamos muchos empates consecutivos y hay que empezar a ganar ya porque así no nos va a dar», expresó hace dos semanas.

Jesé Rodríguez pide el apoyo de la afición tras anotar el gol de la UD ante el Castellón / Jose Carlos Guerra

El sábado ante el Castellón, volvió a ponerse la capa de héroe. Subió al marcador el primer gol desde los once metros y en lugar de celebrarlo de manera individual, tuvo uno de los gestos de la jornada: llamó a todos los jugadores y fue a celebrarlo al banquillo con todo el staff y suplentes. Un abrazo múltiple que dejó la sensación de unidad pese al desastre que está viviendo el equipo en esta segunda vuelta. «Es complicado de explicar y no nos queda otra que seguir. Dentro del vestuario lo estamos intentando todo para revertir la situación», comentó tras el pitido final, después de que los amarillos se dejaran empatar en los minutos de descuento y jugando contra diez.

Es el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros, la cifra mínima de Segunda División. Un apunte que no pone nervioso a Jesé, quien ha confesado no pensar en temas económicos. «No pienso en el dinero. Pienso que estoy jugando en el equipo de mi tierra, donde siempre he sido feliz. Quiero devolver todo el cariño que me da esta gran afición». El jugador que cambiaría todo su palmarés —es dos veces Campeón de Europa con el Real Madrid— por subir de amarillo y que demuestra en el campo su compromiso con un escudo al que ha dejado claro que ama y admira.

El club tiene la última palabra

«Firme hasta el final», «que nadie dude», «insistir» o «creemos en nosotros con unión, trabajo y corazón» son algunos de los mensajes que Jesé ha publicado en sus redes sociales en las últimas semanas. Unas frases que coinciden con su mejor momento de la temporada y que ponen de manifiesto una renovación más que merecida. El Bichito ha mostrado públicamente la felicidad que siente de estar defendiendo el escudo de la UD, en la que siempre ha sido su casa y rodeado de su familia y amigos. Sin embargo, desde el club todavía no han dado el paso.

Jesé ya ha hablado y demostrado en el campo, y ahora es el propio club el que tiene la bola en su tejado. Lo mismo con figuras como Jonathan Viera, que también finaliza contrato a finales de junio —el capitán está debatiendo su retirada—, Sandro Ramírezque ayer volvió a disputar un partido oficial ocho meses después, Pejiño, ChurripiClemente o Mika Mármolque ya tiene varias ofertas y su futuro depende de un ascenso o no.