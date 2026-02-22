Luis García saca pecho de la unión de la UD Las Palmas pese a la mala racha de resultados: «Por más que nos quieran separar somos uno»

Unión ante la crisis. Luis García, el entrenador de la UD Las Palmas, ha sacado pecho de la unión existente dentro del vestuario amarillo, a pesar de que el cuadro isleño va camino de encadenar dos meses sin conocer la victoria después de empatar ante el Castellón en el tiempo de descuento. Para el asturiano, el fútbol resultó «cruel» con su equipo, aunque destacó que no tiene dudas de que la situación va a cambiar: «Por más que nos quieran separar, somos uno, es lo que me dice una celebración como la de Jesé en el gol. Las palabras se las lleva el viento, pero el verde habla; habla de que el equipo ha hecho muchas cosas bien para poder haber roto ya esta racha. Hay detalles que nos han ido en contra, pero no tengo ninguna duda de que el fútbol nos va a devolver lo que estos jugadores le están dando», aseguró el preparador natural de Oviedo en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria.

En ese sentido, matizó que tras el choque estuvo hablando con la cúpula directiva amarilla, remarcando que «por fortaleza no va a ser. La idea es seguir ayudando a los jugadores. La mejor receta es seguir trabajando sobre lo mismo. Hoy dormiremos poco, pero mañana iré a levantar otra vez a esos jugadores, vamos a empujar y vamos a salir adelante. El fútbol te devuelve lo que le das. Nunca se debe abandonar, ni en el fútbol ni en la vida. Estoy orgulloso de los jugadores, van contra todos y contra todo».

Asimismo, considera que su plantilla tiene razones para poder salir de esta crisis, aseverando que el equipo tiene «una identidad propia, que sabe atacar bien, defender bien, generar ocasiones de gol... Si hubiésemos ganado el día de Burgos todo habría sido diferente. Argumentos hay muchos: futbolísticos, mentales y de ilusión».

Un partido frenético

En cuanto al duelo, Luis García declaró que la primera mitad fue «frenética y nos hemos tenido que juntar para que no nos hicieran daño. Las victorias te dan mucha confianza y te ayudan a hacer cosas que no te atreves en otros momentos. Hoy hemos tenido ocasiones de hacerles daño, pero también hemos llegado algo ahogados y no es fácil tomar decisiones». Por otra parte, asegura que la expulsión de Sienra y el empate en el descuento es solo un «matiz; cuando expulsan a su jugador tenemos en el campo a los mejores futbolistas de pie para que no nos atacaran ni nos transitaran. En una acción aislada en la que no hemos estado bien nos hacen ese gol, independiente del merecimiento».

Además, manifestó que no se arrepintió de «los cambios. Valentín nos ha aportado energía y el Castellón te exige mucho a nivel físico. Nosotros hemos ido a robar arriba, hemos sido valientes, hemos podido hacer el 2-0 en algún robo, trato de hacer autocrítica, pero es un orgullo ver a estos jugadores enfrentarse a un gran rival», explicando que el cambio de Barcia se llevó a cabo por «fatiga» y que las ausencias tanto de Pejiño como de Iván Gil en la lista se produjeron por «decisión técnica».

Por último, en cuanto al regreso de Sandro Ramírez, el ovetense aclaró que le dijo que lo «disfrutara porque ha llevado un camino muy largo y complicado. Es un tío fortísimo y seguro que nos va a aportar muchísimo en lo que queda de temporada».