Las Palmas Atlético se guarda sus mejores trucos para el final y tumba al Rayo B (2-0)

Las Palmas Atlético sumó tres puntos ante el Rayo Vallecano B gracias a dos goles en los compases finales (2-0). El filial amarillo llevó el peso del partido y gozó de multitud de ocasiones, aunque no fue hasta el minuto 80 cuando Iván Medina abrió el marcador con un lanzamiento de falta; llegando poco después el tanto definitivo de Kirian de cabeza.

El combinado grancanario metió una marcha más desde el inicio y, en el primer minuto, Elías avisó con un tiro lejano ante la posición adelantada del meta Molina, que desvió con la cabeza. Ya en el ecuador del primer tiempo, tras numerosas llegadas sobre el marco visitante, Cacho rozó el primer gol con un trallazo repelido por el portero rayista.

La insistencia amarilla fue constante a lo largo de la primera parte, con Elías como el hombre más activo en ataque, probando fortuna con un lanzamiento lejano que salió lamiendo la madera. Antes del descanso, Molina volvió a intervenir para negar el gol a Iván Medina, aunque la más clara volvió a salir de las botas de Elías, con un tiro repelido por el poste.

Los amarillos finiquitan la sequía

El guion no cambió al regreso de los vestuarios; sin embargo, la primera oportunidad fue para el Rayo Vallecano B a los diez minutos de la reanudación, por medio de un tiro cruzado de Pablo Sánchez que atajó Killane. En la réplica, Rivarés remató forzado desde el interior del área sin encontrar portería.

En el minuto 80, Iván Medina hizo justicia con un lanzamiento de falta directo a la escuadra. A partir de entonces, los de Raúl Martín se mostraron cómodos haciendo daño a la contra ante un equipo madrileño volcado, que dejó espacios en la defensa. Así, tras un primer disparo de Ian Martínez al travesaño, llegó el definitivo 2-0 de Kirian, cabeceando un centro de Brian en el minuto 89.