Miyashiro brilla en una UD Las Palmas melancólica por la crisis

Para días grises, paraguas de colores. Eso es lo que habrá pensado la afición de la UD Las Palmas al ver jugar como titular al delantero japonés Taisei Miyashiro sobre el césped del Gran Canaria ante el Castellón. Versátil, diferente, móvil, físico y sobre todo luchador. La capacidad de intentarlo una y otra vez pese a que las cosas no terminen de salir y una medicina temporal para la crisis de un equipo que lleva 51 días —desde el 4 de enero— naufragando entre las derrotas (2) y los empates (5).

Taisei Miyashiro trata de controlar el esférico en un momento del partido ante el Castellón / Jose Carlos Guerra

Fue una de las bombas exóticas del mercado invernal de la UD, y la última de las cuatro incorporaciones que hubo junto a Nicolás Benedetti, Estanis Pedrola e Iker Bravo. Un anuncio que se hizo oficial el 17 de enero, aunque su fichaje por el conjunto amarillo era un secreto a voces. Desde entonces, ha jugado cuatro de los cinco partidos posibles (176’), quedándose fuera solamente ante el Racing de Santander. Un viaje que a pesar de que no estaba convocado, realizó junto al resto de la expedición para ir haciéndose al grupo. Por si no fuera poco y a sabiendas de que no iba a disputar ni un minuto, saltó al verde de El Sardinero antes de que lo hicieran los demás para poder calentar por su cuenta. Una acción que maravilló a la afición grancanaria presente, que desde ese momento vio en el japonés el compromiso que tenía con el escudo de la UD.

Su estreno con la elástica amarilla coincidió con su presentación a la afición en el Estadio de Gran Canaria: fue ante el Córdoba, disputando los últimos 14’. Suplente frente a la Real Sociedad B una jornada más tarde, Taisei se ganó la confianza de Luis García en el duelo que midieron a los amarillos con el Burgos. Ahí, el japonés salió a modo de revulsivo los últimos diez minutos y puso patas arriba al feudo de Siete Palmas. Un disparo desde fuera del área estuvo a punto de finalizar en gol y su manera de moverse en el terreno de juego convenció al técnico ovetense. El premio a la titularidad le llegó a la quinta oportunidad: jugó 64’ ante el Mirandés y 89’ frente al Castellón. Un partido en el que además salió ovacionado.

De Pedrola a Iker Bravo

Miyashiro es el único fichaje invernal de impacto, el que más titularidades acumula (2) y el segundo con más minutos (176’) por detrás de Iker Bravo (184’), que aunque solo lleva una titularidad, ha disputado todos los partidos posibles desde su llegada al club. En cuanto a los números, Pedrola es el único que ha visto portería. Lo hizo en su estreno como amarillo en La Romareda, anotando el gol de la victoria de la UD ante el Zaragoza. Desde la fecha, ni Estanis ha vuelto a marcar, ni los insulares han vuelto a ganar.

Y a modo de expediente X, la situación del Poeta Benedetti. Fue el primero en incorporarse a la entidad amarilla en el mes de diciembre y sin embargo su participación ha sido residual. Ha disputado tres de ocho duelos y tan solo acumula 29 minutos. El colombiano ha sido suplente en las dos últimas jornadas y se quedó al margen de la lista de convocados en tres ocasiones —Zaragoza, Córdoba y Real Sociedad B—, todas ellas por problemas físicos.

Ante el Castellón, Miyashiro logró poner en pie al Gran Canaria. Lo hizo con alguna que otra jugada aislada y lo volvió a hacer al ser sustituido, cuando se llevó la ovación de una afición agradecida con todo jugador que demuestre valentía. Lo avalan sus estadísticas individuales: un 83% de los pases completados, 38 toques al balón y dos remates a puerta.