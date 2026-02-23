50 días sin ganar y pulgar hacia arriba
Las siete vidas de Luis García en la UD Las Palmas y el hashtag 'remontaremos'
Los ejecutivos amarillos refrendan al padre del 'catenaccio de Covadonga', que encadena siete jornadas sin ganar; Herrera, Pimi o Martínez también fueron refrendados en ciclos críticos
Una depresión que figuraba en el guion. Sigue el pulgar hacia arriba con Luis García Fernández. "Remontaremos, ya sabíamos que no nos íbamos a pasear", realzan desde la zona noble de un club que ocupa la sexta plaza de la tabla, y que puede ser expulsado de los puestos de privilegio si el Córdoba bate el miércoles al Ceuta.
El hashtag de la ilusión en tiempos de penumbra con el 'remontaremos'. En la UD, por ahora, nadie duda de la figura del estratega ovetense -que lleva 50 días sin ganar-.
El elevado grado de competitividad de una Segunda con fotofinish y el encaje de los cuatro fichajes son dos elementos contextuales que se suman al deplome de una propuesta que suma cinco empate y dos derrotas. El ascenso directo queda a ocho puntos cuando hace seis fechas, la UD era colíder con el Racing de Santander, que sigue en la primera plaza con nueve unidades más que los grancanarios.
Ante el Castellón en la última jornada (1-1) en el Gran Canaria, todo parecía finiquitado, con el tanto de penalti de Jesé Rodríguez, pero Bragnani hizo la igualada en el 94'. La crisis deportiva no fulmina al ovetense que lleva 20 jornadas en zona de promoción o ascenso directo. La última fecha en la que la UD latía fuera de la sexta plaza fue el 27 de septiembre, tras caer ante el Almería.
