Benedetti, el refuerzo invernal olvidado en la UD Las Palmas

La soledad del Poeta Benedetti en la UD Las Palmas. El artista de los tres millones que todavía no ha encontrado su sitio en el esquema de Luis García y el refuerzo invernal que no ha terminado de calar en la afición amarilla. El mediapunta colombiano fue el primer fichaje de Luis Helguera y llegó a modo de sorpresa el mismo día que la UD celebraba la cena de Navidad el 17 de diciembre. Sin embargo, a pesar de ser el que más tiempo lleva en la Isla y junto al grupo, es el que menos oportunidades ha tenido. Ha jugado tres de los ocho partidos posibles (29’), por detrás de los 184’ de Iker Bravo, los 176’ de Miyashiro que además acumula dos titularidades, y los 158’ de Pedrola, que en el partido de su estreno anotó su primer tanto con la elástica amarilla.

Nicolás Benedetti junto a Kirian como suplente en el UD Las Palmas-Burgos / Jose Carlos Guerra

Un Nicolás Benedetti que llegó con unas condiciones extravagantes: libre hasta junio pero con una opción de compra de tres millones de euros en caso de ascenso. Una compra que además incluye, de manera automática, un contrato de cuatro años más defendiendo el escudo de la UD. Todo siempre y cuando el club consiga el objetivo de volver a Primera División. En caso contrario, el Poeta volvería a quedar libre. «Aportaré goles y asistencias. Este equipo merece estar en otra categoría y encajo a la perfección», apuntó el día de su presentación. Hasta el momento, no ha tenido los suficientes minutos para demostrarlo.

Se quedó fuera de la lista de convocados para Zaragoza por problemas físicos. Una lista en la que sí entró Pedrola a pesar de que había sido presentado dos días antes del duelo. Se estrenó una jornada más tarde ante el Deportivo de La Coruña en el Gran Canaria con tres minutos residuales y una semana después, en El Sardinero, firmó su mayor participación con 17’. Volvió a quedarse fuera de la lista ante Córdoba y Real Sociedad B nuevamente por problemas físicos, disputó 9’ ante el Burgos en el feudo de Siete Palmas y en las dos últimas citas de los amarillos fue suplente (Mirandés y Castellón).

Su último periplo en México

Advirtió el propio Poeta —explicó que en Colombia le llaman así en alusión al escritor uruguayo— que necesitaba un tiempo para adaptarse. Defendió la camiseta del Mazatlán FC hasta principios de noviembre y desde entonces había estado parado. Su último partido en México data del 3 de noviembre y una semana después finalizó la temporada, la denominada Liga MX Apertura. Ahí, desde el mes de julio hasta noviembre, disputó 15 partidos en los que logró anotar tres goles y dar dos asistencias. Un motivo que hizo soñar a los seguidores amarillos, que vieron en su figura una posible solución a la falta de gol de la UD.

Luis García llegó a rendirse a su nuevo fichaje. Lo hizo a los pocos días de que este fuera presentado, justo antes de que el equipo se fuera de vacaciones de Navidad. «Nos puede aportar conducción, último pase y versatilidad», aseguró. Sin embargo, el técnico ovetense no termina de ver a Benedetti en sus esquemas. A finales de enero, cuando dejó fuera de la lista al colombiano en dos jornadas, apuntó que se debía «a unas pequeñas molestias» y que lo mejor era no arriesgar. Ya en plenas condiciones y con la enfermería amarilla vacía a excepción de Ale García —que ya apura para volver— y Jeremía Recoba, Luis García sigue sin contar con Nicolás Benedetti.

Una competencia sana

A sus 28 años, el mediapunta de Cali es el fichaje invernal de la UD con más experiencia, por delante de Miyashiro (25), Pedrola (22) e Iker Bravo (21) y aunque reconoció públicamente la competencia existente en la entidad amarilla, habló de una «competencia sana» a la hora de ganarse el puesto. Por aquel entonces, tenía por delante a figuras como Iván Gil, Pejiño, Manu Fuster o Jonathan Viera. A día de hoy, sólo el capitán y Fuster siguen siendo claves en el once de García, ya sea como titular o como revulsivo. Iván Gil y Pejiño, por su parte, fueron los últimos descartes del ovetense ante el Castellón.

Con la UD Las Palmas en crisis y gritando auxilio en lo que al gol se refiere, a las diferentes combinaciones en el once táctico de Luis García solo le falta encajar a Benedetti. Ya lo ha hecho con Iker Bravo, que lo ha jugado todo y tiene una titularidad, con Taisei Miyashiro y con Estanis Pedrola. "Mientras más contacto tenga con el balón van a suceder cosas", prometió el Poeta. "Quiero subir un poquito el nivel al equipo, tratando de hacer lo mejor posible en el lugar donde me toque", apuntó. La afición quiere verle en acción.