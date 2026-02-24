La UD debe clonar la remontada de Pimi en 2022

Luis García Fernández debe copiar la racha de García Pimienta en la 21-22 para disputar la promoción de ascenso –e incluso le puede valer para subir directo con 70 unidades en el casillero–. En la jornada 27, de hace cuatro campañas, la UD tenía 39 puntos tras perder (0-2) con el Burgos en el Gran Canaria. Con el citado marcador, los amarillos ocupaban la séptima posición a tres puntos de la promoción. Ahora, el escenario es más alentador con 42 puntos y sextos.

Pimienta estiró su caída libre con cuatro jornadas sin ganar –con dos empates y dos derrotas– hasta el 12 de marzo. Ese desliz ante el Girona (1-3) en el Gran Canaria fue el punto de inflexión. En las últimas once jornadas, nueve victorias y dos empates. Es la mejor racha para cerrar una temporada en la historia de Las Palmas. Con esta secuencia arrolladora, los pupilos de Pimienta acabaron en la cuarta posición de la tabla (70).

Se impusieron al Valladolid con el tanto de Sadiku en Zorrilla y volaron el ciberespacio. Batieron el Valladolid, Leganés, Ponferradina, Amorebieta, Málaga, Mirandés, Alcorcón, Real Oviedo y Sporting. E igualaron ante Eibar e Ibiza. Finalmente, la UD fue eliminada por el Tenerife en la eliminatoria de semifinales del playoff de ascenso. Cayeron (1-0) en el Heliodoro y (1-2) en el Gran Canaria.

A la formación de Luis García Fernández le restan quince jornadas –ocho lejos de la Isla y siete en el Gran Canaria–. Hay duelos con rivales directos por la gloria como ante el Sporting, Málaga, Almería y el Dépor de Yeremay. La UD cierra el curso en Riazor y debe en primer orden asegurarse la disputa de la promoción. Con 42 puntos, la media para jugar el playoff ronda los 65-66. Faltan 23 unidades y el vuelo de Pimi de referencia.