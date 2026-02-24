Operación vuelo a Primera
La UD debe clonar la remontada de Pimi en 2022
El barcelonés tenía tres puntos menos que García y se coló en la promoción con 70
Luis García Fernández debe copiar la racha de García Pimienta en la 21-22 para disputar la promoción de ascenso –e incluso le puede valer para subir directo con 70 unidades en el casillero–. En la jornada 27, de hace cuatro campañas, la UD tenía 39 puntos tras perder (0-2) con el Burgos en el Gran Canaria. Con el citado marcador, los amarillos ocupaban la séptima posición a tres puntos de la promoción. Ahora, el escenario es más alentador con 42 puntos y sextos.
Pimienta estiró su caída libre con cuatro jornadas sin ganar –con dos empates y dos derrotas– hasta el 12 de marzo. Ese desliz ante el Girona (1-3) en el Gran Canaria fue el punto de inflexión. En las últimas once jornadas, nueve victorias y dos empates. Es la mejor racha para cerrar una temporada en la historia de Las Palmas. Con esta secuencia arrolladora, los pupilos de Pimienta acabaron en la cuarta posición de la tabla (70).
Se impusieron al Valladolid con el tanto de Sadiku en Zorrilla y volaron el ciberespacio. Batieron el Valladolid, Leganés, Ponferradina, Amorebieta, Málaga, Mirandés, Alcorcón, Real Oviedo y Sporting. E igualaron ante Eibar e Ibiza. Finalmente, la UD fue eliminada por el Tenerife en la eliminatoria de semifinales del playoff de ascenso. Cayeron (1-0) en el Heliodoro y (1-2) en el Gran Canaria.
A la formación de Luis García Fernández le restan quince jornadas –ocho lejos de la Isla y siete en el Gran Canaria–. Hay duelos con rivales directos por la gloria como ante el Sporting, Málaga, Almería y el Dépor de Yeremay. La UD cierra el curso en Riazor y debe en primer orden asegurarse la disputa de la promoción. Con 42 puntos, la media para jugar el playoff ronda los 65-66. Faltan 23 unidades y el vuelo de Pimi de referencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
- La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
- Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
- “Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma