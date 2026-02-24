Un viejo conocido amenaza a la UD Las Palmas: De la Barrera llega a la Cultural

El que faltaba a la contienda del drama infinito. Rubén 'Chaqueta' de la Barrera se apunta a la fiesta del Reino de León (17.30 horas, LaLiga TV) como técnico de la Cultural Leonesa -ya dirigió a la formación leonesa de 2016 a 2018 y lo subió a Segunda-. Pretendido por Luis Helguera el pasado verano, finalmente el casting del banquillo 'pío pío' lo ganó Luis García Fernández.

La Cultural destituyó ayer al Cuco Ziganda y apuesta por De la Barrera como bombero para huir de las llamas del descenso a Primera RFEF. Ocupan la 20ª plaza y están a tres puntos de la salvación. La UD encadena siete jornadas sin ganar y solo computa una victoria en este año natural 2026. Para los grancanarios se acabaron las bromas y están obligados a ganar para sepultar la gran depresión de los 51 días. Desde el pasado 4 de enero, no hay alegrías en el reino del plátano.

Rubén De la Barrera / LaLiga

La próxima contienda será determinante para calibrar el margen de reacción de una UD herida. En la otra trinchera, el deseado Rubén de la Barrera, que dirigió a Manu Fuster en las filas del Albacete Balompié. El estratega gallego se ha declarado un fan del estilo amarillo: "Me encanta esa propuesta y el estilo que llevan marcando desde hace muchas temporadas en Primera y Segunda".