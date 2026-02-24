Cultural-UD (domingo, 17.30 horas)
Un viejo conocido amenaza a la UD Las Palmas: De la Barrera llega a la Cultural
El técnico gallego, pretendido por Helguera el pasado verano, aguarda a los amarillos en el Reino de León; dirigió a Fuster en el Albacete y elogió la propuesta de Luis García
El que faltaba a la contienda del drama infinito. Rubén 'Chaqueta' de la Barrera se apunta a la fiesta del Reino de León (17.30 horas, LaLiga TV) como técnico de la Cultural Leonesa -ya dirigió a la formación leonesa de 2016 a 2018 y lo subió a Segunda-. Pretendido por Luis Helguera el pasado verano, finalmente el casting del banquillo 'pío pío' lo ganó Luis García Fernández.
La Cultural destituyó ayer al Cuco Ziganda y apuesta por De la Barrera como bombero para huir de las llamas del descenso a Primera RFEF. Ocupan la 20ª plaza y están a tres puntos de la salvación. La UD encadena siete jornadas sin ganar y solo computa una victoria en este año natural 2026. Para los grancanarios se acabaron las bromas y están obligados a ganar para sepultar la gran depresión de los 51 días. Desde el pasado 4 de enero, no hay alegrías en el reino del plátano.
La próxima contienda será determinante para calibrar el margen de reacción de una UD herida. En la otra trinchera, el deseado Rubén de la Barrera, que dirigió a Manu Fuster en las filas del Albacete Balompié. El estratega gallego se ha declarado un fan del estilo amarillo: "Me encanta esa propuesta y el estilo que llevan marcando desde hace muchas temporadas en Primera y Segunda".
