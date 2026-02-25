Dinko ‘Valles’ Horkas, el ángel de las 58 paradas

Dinko Horkas es el nuevo Álvaro Valles. Con ustedes, Dinko ‘Valles’ Horkas. El meta croata de la UD de 26 años –con contrato hasta junio de 2028– ha encajado 21 dianas en sus 2.288’ en sus 26 apariciones en 27 jornadas. Solo se perdió el pulso en el Alfonso Murube de Ceuta por sanción –fue expulsado ante el CD Mirandés en el Gran Canaria–. Ha parado un penalti y computa un total de 58 paradas. 35 fueron en el interior del área y 22 fuera del jardín más seguro de la categoría. La formación de Luis García Fernández es el menos batido y los reflejos del Horkas han sido cruciales para salvar los muebles ante el Castellón en Siete Palmas, así como el Mirandés en Anduva.

Ante el Dépor y Zaragoza, así como ante el Valladolid en Zorrilla, también dejó muestras de su habilidad extrema bajo palos. Ha perfeccionado el juego aéreo y es gigante en el mano a mano. Llegó en silencio al cierre de la temporada 23-24 para cubrir precisamente la consabida baja de Valles. El Superman de La Rinconada no jugó ni un minuto en la pasada 24-25. Al negarse a renovar, fue ‘apartado’ por la dirección deportiva. Finalmente, saldría en febrero del pasado 2025 tras llegar a un acuerdo para rescindir. Esa guerra, activo de la factoría del Anexo y club, evidenció un fracaso tremendo. La UD solo se ahorró parte de la ficha del sevillano en su salida, cuando lucía un valor de mercado de diez ‘kilos’.

Tampoco tenía más margen de maniobra el club grancanario, que conocía la intención de Valles de defender el arco del Real Betis. Ya computa 22 duelos de verdiblanco en los que encajó 23 tantos. En nueve de ellos dejó el arco a cero. Le detuvo una pena máxima a Pepelu (Valencia) en La Cartuja. Pero pocos se acuerdan del felino de La Rinconada, Horkas se ha encargado de labrar un presente de oro. Suplente de Cillessen en el ciclo de Carrión y Martíne, ahora es el dueño de la finca. No hay debate con Churripi ni con Adri Suárez. El onubense ha participado en tres partidos (Mirandés, Ceuta y el de Copa ante el Extremadura), mientras el canterano aguarda por su estreno con una profesionalidad encomiable. Los tres guardianes del arco y uno que forma parte del escudo. Horkas es el número uno.

Método mágico Yepes

Con 18 despejes, el portero menos batido de Segunda es otro de los productos de lujo del método Yepes. Se suma a la lista de los guardametas que han crecido a la sombra y maestría del preparador amarillo, como son los casos del citado Valles, Josep Martínez, Álex Domínguez, Gorrín o Álvaro Killane. En la pasada temporada, Cillessen fue el más utilizado al participar en 27 partidos (encajó 42). En un segundo plano, el croata tomaba nota y aguardaba su momento. Ahora no hay quién lo pare y ya es seguido por equipos de Primera División.

Valles encajó 23 goles en sus 34 duelo en la 22-23 con García Pimienta. Se perdió seis por lesión y en dos de ellos fue suplente de Álex Domínguez. El resto fue historia. Un Zamora de acero que dejó la parada ante Asier Villalibre el 27 de mayo ante el Deportivo Alavés en la 42ª y última jornada liguera. Fue el ascenso de Valles, el vuelo del Superman de La Rinconada. Y tres temporadas después y de nuevo en la categoría de plata, un meta que vale oro. El ángel de la doble ‘K’.

Jesé y la Virgen del Pino

Con el paso de las jornadas, el portero que llegó del fútbol búlgaro (PFC Lokomotiv Plovdiv) ya domina y maravilla con el juego de pies. Dejó la portería a cero en nueve contiendas ante Burgos (2), Leganés, Cádiz, Granada, Sporting de Gijón, Valladolid, Mirandés y Cultural. A pesar de su gran temporada, solo hay una portería a cero en las últimas ocho jornadas.

Junto a la gran temporada de Jesé Rodríguez (seis tantos), brilla la figura de Horkas. Solo falta la Virgen del Pino –hay una figura en la puerta del vestuario amarillo en el Gran Canaria–. Los tres pilares para una resurrección. El ‘1’, el ‘10’ y la reina de los sueños.

Segundo en minutos en el plantel de Luis García (solo le supera Sergio Barcia con 2.305’), es el más regular en una edición liguera con altibajos. Ovacionado y reconocido en el Gran Canaria, evitó un tanteador de escándalo en la doble contienda ante el Castellón. Si hay un +9 en la diferencia de goles general en la UD, es gracias a Horkas –los 31 tantos anotados y 22 en contra–. Cabe recordar que en la 22-23 se ascendió, como segundo, por el golaveraje general con el empate a 72 puntos con el Levante (+20 para los amarillos por el +16 de los granotas). En plena caída libre, rostros como el de Horkas conforman una garantía de fe.

Colistas sin el ‘1’

La aportación del arquero croata ha sido determinante para la suma de veinte puntos. Sin ese guarismo, la UD pasaría de 42 a 22 unidades. Ante el Castellón, salvó un punto de oro. Hizo lo propio ante el Mirandés y Real B. En el Gran Canaria contra el Dépor, rescató el cuarto punto en este serial. Que se eleva a siete gracias a sus paradas en Zaragoza (1-2) –última victoria–. Otros seis puntos más, al ser clave en los triunfos ante Valladolid y Racing. En Butarque, dio otra lección de habilidad para dejar la cifra final en 16. Sin Horkas, la UD tendría 26 puntos en zona de descenso. El otro Valles es la vida.