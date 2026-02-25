Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche

Más metros cuadrados, el mismo espíritu de tiburón. El proyecto inmobiliario del Barrio UD Las Palmas sigue su curso. El presidente de la entidad grancanaria Miguel Ángel Ramírez ha cerrado en Madrid la compra de más parcelas para la construcción de las 1.250 viviendas, que serán destinadas para un uso social y con especial atención a los socios o abonados. El club grancanario confía en generar un total de 85 millones con este proyecto de venta y alquiler de inmuebles en Almatriche. Se trata de una iniciativa pionera en el fútbol de élite nacional. Ramírez ya advirtió que la venta de los inmuebles estaría dedicado para un sector de la población en riesgo: "Buscamo que pagando 400 euros tengas una vivienda", valoró en la TVC.

Imagen de la zona de Almatriche, que muestra las parcelas que ha adquirido el club grancanario. / ANDRÉS CRUZ

1.250 viviendas, 85 millones de beneficio y una compra que pasa por Madrid. El propietario de las latifundios ha aceptado en las últimas horas la propuesta de la UD y se ha cerrado por un montante que ronda los cinco millones. Esta iniciativa para generar ingresos fue desvelada por el propio Ramírez el pasado diciembre, en plena guerra civil con el Cabildo por los derechos de explotación del Gran Canaria -que será sede del Mundial en 2030 y afronta una reconstrucción integral con un coste de 100 millones, que serán abonados por el ente cabildicio-.