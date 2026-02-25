La semana del drama eterno en la UD Las Palmas: Luis García se refugia en San Mateo con la terapia del pan de huevo

Terapia San Mateo. La Vega como tierra mágica. Luis García Fernández visitó ayer al Regional del Panadería Pulido de San Mateo que dirige Yoni Oujo -una de las grandes sensaciones del Grupo Canario y quinto en la tabla- a cinco días del duelo en el Reino de León. En la semana más dramática para García, nada como subir a uno de los parajes de mayor atractivo gastronómico de la Isla.

El estratega de la UD, siete jornadas sin ganar -cinco empates y dos derrotas-, conoció de primera mano la metodología de la cadena en el Campo de Fútbol Vega de San Mateo. El CF Panadería Pulido tiene 41 puntos y está a siete del líder Atlético Paso. Oujo dirigió a Las Palmas Atlético y se forjó en la cadena amarilla.

En los micrófonos de la Cadena SER, reveló que sueña con dirigir en algún punto de su carrera al máximo representativo del Archipiélago. Forma parte de la nueva generación de eruditos del banquillo con Juan Carlos Socorro (San Fernando), Chus Trujillo (que dejó el Arucas) , Mingo Oramas o Iván Martín (UD Tamaraceite).

García se las verá el domingo con De la Barrera, que fue pretendido por Luis Helguera el pasado verano, para recomponer el proyecto tras la hecatombe del 'martinato'.

La receta del queso fresco para aliviar las tensiones de una victoria que se retrasa. Pan de huevo, pan de gofio. La última alegría llegó el 4 de enero ante el Real Zaragoza y el domingo es el cruce de los necesitados (17.30 horas, LaLiga TV). Van 52 días sin abrazar el éxito. La Cultural encadena diez jornadas sin ganar y la UD puede quedar hoy fuera del playoff si gana el Córdoba en Ceuta.

Reforzado por la cúpula deportiva. El mensaje institucional es de aliento infinito. "Paciencia, ya sabíamos que esto pasaría. En la Segunda no te puedes pasear", inciden desde la zona de mando. Solo vale ganar a un rival en la UVI como la Cultu. De la Barrera pone la nota de morbo y Luis García se refugia en San Mateo. La nevera del corazón de Gran Canaria como escenario motivacional.