'Operación remontada' en el Reino de León
La semana del drama eterno en la UD Las Palmas: Luis García se refugia en San Mateo con la terapia del pan de huevo
El ovetense presencia la sesión de trabajo del Panadería Pulido de Oujo de Tercera RFEF y conoce las interioridades de la cadena naranja; le vale de estímulo para reconducir la crisis
Terapia San Mateo. La Vega como tierra mágica. Luis García Fernández visitó ayer al Regional del Panadería Pulido de San Mateo que dirige Yoni Oujo -una de las grandes sensaciones del Grupo Canario y quinto en la tabla- a cinco días del duelo en el Reino de León. En la semana más dramática para García, nada como subir a uno de los parajes de mayor atractivo gastronómico de la Isla.
El estratega de la UD, siete jornadas sin ganar -cinco empates y dos derrotas-, conoció de primera mano la metodología de la cadena en el Campo de Fútbol Vega de San Mateo. El CF Panadería Pulido tiene 41 puntos y está a siete del líder Atlético Paso. Oujo dirigió a Las Palmas Atlético y se forjó en la cadena amarilla.
En los micrófonos de la Cadena SER, reveló que sueña con dirigir en algún punto de su carrera al máximo representativo del Archipiélago. Forma parte de la nueva generación de eruditos del banquillo con Juan Carlos Socorro (San Fernando), Chus Trujillo (que dejó el Arucas) , Mingo Oramas o Iván Martín (UD Tamaraceite).
García se las verá el domingo con De la Barrera, que fue pretendido por Luis Helguera el pasado verano, para recomponer el proyecto tras la hecatombe del 'martinato'.
La receta del queso fresco para aliviar las tensiones de una victoria que se retrasa. Pan de huevo, pan de gofio. La última alegría llegó el 4 de enero ante el Real Zaragoza y el domingo es el cruce de los necesitados (17.30 horas, LaLiga TV). Van 52 días sin abrazar el éxito. La Cultural encadena diez jornadas sin ganar y la UD puede quedar hoy fuera del playoff si gana el Córdoba en Ceuta.
Reforzado por la cúpula deportiva. El mensaje institucional es de aliento infinito. "Paciencia, ya sabíamos que esto pasaría. En la Segunda no te puedes pasear", inciden desde la zona de mando. Solo vale ganar a un rival en la UVI como la Cultu. De la Barrera pone la nota de morbo y Luis García se refugia en San Mateo. La nevera del corazón de Gran Canaria como escenario motivacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
- Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
- “Mantengan la esperanza y la confianza”: el mensaje de la madre de Airam marca la búsqueda en La Palma
- Atracadores armados asaltan a los recaudadores de un centro comercial del sur de Gran Canaria y huyen con el botín