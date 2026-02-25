Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cruzada de la agonía / Subir con fotofinish

La UD Las Palmas mantiene la sexta plaza y el Ceuta aparece en el retrovisor

Los amarillos (42 puntos) cierran la nómina de equipos de la promoción con la victoria ceutí (41) en el Murube al Córdoba (41); el cuadro norteafricano visita Siete Palmas el domingo 8 de marzo

Rubén Díaz festeja su tanto con el Ceuta, esta noche, ante el Castellón en el Murube.

Rubén Díaz festeja su tanto con el Ceuta, esta noche, ante el Castellón en el Murube. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sextos y con un nuevo enemigo que aparece por el retrovisor. La UD Las Palmas mantiene la sexta plaza con la victoria (3-2) de la AD Ceuta ante el Córdoba CF en el Alfonso Murube, en un pulso aplazado de la 25ª jornada. Con este triunfo del combinado norteafricano, los amarillos amplían su estancia entre las seis primeras posiciones y que arrancó el pasado 5 de octubre con el triunfo ante el Cádiz (1-0) en Siete Palmas. El problema para el cuadro de Luis García Fernández, que el domingo visita a la Cultural Leonesa para sepultar la crisis (17.30 horas, LaLiga TV), es que el Ceuta se convierte en gran aspirante al ascenso con 41 puntos -los mismos que el Córdoba-.

Con 42 aparecen los amarillos, y luego figuran Málaga CF (44), Dépor (46), Almería (48), Castellón (49) y Racing de Santander (50). Por debajo de Las Palmas, están el Córdoba (41), Sporting (41) y Ceuta (41). En décima posición, el Burgos (40). Tras pasar por el Reino de León, luego es el Ceuta el que desfila por el Gran Canaria. En el recinto de Siete Palmas, han volado 19 puntos con cinco empates y tres derrotas.

Noticias relacionadas

La UD tiene en su horizonte a la Cultural (domingo) y luego Ceuta, Albacete, Sporting y Eibar. Faltan 15 jornadas para el final y el ascenso directo ya queda a ocho unidades. Hay un Castellón-Racing, segundo contra primero (sábado, 20.00 horas), en una última oportunidad para recortar distancias con la segunda plaza.

La UD Las Palmas mantiene la sexta plaza y el Ceuta aparece en el retrovisor

