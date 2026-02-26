Sandro es duda y Ale García, descartado para en la UD Las Palmas para León

El delantero grancanario Sandro Ramírez, que debutó el pasado sábado ante el CD Castellón en este curso liguero con seis minutos, tras superar un complejo proceso de recuperación de su dolencia en la rodilla, se retiró ayer antes de tiempo de la sesión de trabajo. Su presencia ante la Cultural Leonesa del domingo en el Reino de León (17.30 hora, LaLiga TV) es una incógnita. Está pendiente de evolución cuando restan tres sesiones más en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco -la expedición se desplaza el sábado a León-.

Imagen de conjura de la alineación de la UD, en el último pulso con el Castellón. / LA PROVINCIA / DLP

Cabe reseñar que Ale García está descartado. El atacante de Orilla de Sardina, pichichi con Jesé de la UD con seis tantos, disputó su último partido oficial contra el Burgos en el Gran Canaria (7 de febrero). Encadena dos duelos de baja ante Mirandés y Castellón, a los que cabe sumar un tercero. Su baja por un tema muscular se suma al período de cinco semanas por una rotura muscular -del 21 de noviembre al 20 de diciembre-.

Pejiño, Gil y Álex Suárez

Son noticia tres rostros como Pejiño, Gil y Álex Suárez. Tres pilares básicos y de rango que fueron descartados por Luis García Fernández en el último pulso ante el Castellón. Todo apunta a que regresarán a la relación citados. En el caso de Pejiño, su descarte resulta sorprendente. El extremo de Barbate fue titular en el Municipal de Anduva (jugó 82’ para dejar su puesto a Iker Bravo) y luego vuela a la grada. Se lo tragó la tierra. El estratega ovetense de la UD definió en la previa al pulso ante los rojillos de «gran especial o genio». La elevada nómina de atacantes ha provocado que ilustres como Pejiño o Gil, que suman tres tantos, se queden fuera de concurso. En el caso del central Álex Suárez, una de las figuras de más jerarquía en el plantel pío pío, también fue descartado por decisión técnica.

17 puntos perdidos en casa

La UD tiene en su horizonte a la Cultural (domingo) y luego Ceuta, Albacete, Sporting y SD Eibar. Faltan quince jornadas para el final y el ascenso directo ya queda a ocho unidades. Hay un Castellón-Racing, segundo contra primero (sábado, 20.00 horas), en una oportunidad para recortar distancias con la segunda plaza. En el recinto de Siete Palmas, han volado diecinueve puntos con cinco empates y tres derrotas. Un lastre importante cuando la meta es subir.

Sobre la batalla del domingo en el Reino de León, el último precedente oficial se remonta al 9 de junio de 1996 (0-3). Los amarillos se impusieron de forma holgada en su camino hacia Segunda División. Una fase de ascenso de matrícula de honor con Pacuco Rosales como máximo responsable técnico.Orlando Suárez, Padrón y Chili fueron los realizadores amarillos.

Noticias relacionadas

La Cultural cuenta con técnico nuevo como De la Barrera y que fue pretendido por Luis Helguera el pasado verano. Su debut en el Reino de León dispara la cuota del morbo. Dos rivales heridos. Los amarillos encadenan siete jornadas sin ganar, mientras que los culturistas alcanzan las diez contiendas sin una sonrisa. Con Córdoba, Sporting de Gijón, Ceuta y Burgos pendientes del desliz amarillo, no hay red. Máxima necesidad, máxima exigencia. Sin Ale y con Sandro, entre algodones.