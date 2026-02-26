El Estadio de Gran Canaria acogerá el duelo UD Las Palmas - AD Ceuta: LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles

El próximo domingo 8 de marzo de 2026 a las 13:00 horas, el Estadio de Gran Canaria acogerá el duelo entre la UD Las Palmas y la AD Ceuta, un encuentro clave en el tramo decisivo de la temporada de LALIGA HYPERMOTION. Con motivo de esta cita, el periódico LA PROVINCIA lanza un sorteo exclusivo para sus suscriptores: tres entradas dobles para vivir el partido en directo.

Un premio para la afición amarilla

La promoción permitirá a tres lectores acudir acompañados al recinto de Siete Palmas y animar al conjunto amarillo en un partido que puede resultar determinante en sus aspiraciones ligueras. Para participar, los interesados deberán ser suscriptores del diario y seguir las instrucciones publicadas a seguir.

El sorteo forma parte de la apuesta de LA PROVINCIA por premiar la fidelidad de su comunidad y reforzar el vínculo entre el club y su afición.

La UD, en plena pelea por sus objetivos

La UD Las Palmas afronta este compromiso situado en la zona alta de la clasificación, consolidada en puestos de promoción y manteniendo intactas sus aspiraciones de ascenso. El equipo ha mostrado solidez en casa durante toda la campaña, convirtiendo el Estadio Gran Canaria en un fortín gracias al apoyo constante de su hinchada.

La UD mantiene la sexta plaza y el Ceuta aparece en el retrovisor, por lo que el encuentro será una nueva prueba del buen momento deportivo de los amarillos, que buscan sumar tres puntos vitales ante un rival competitivo y bien trabajado.

“Secretos de la UD”, la newsletter imprescindible

Los suscriptores de LA PROVINCIA cuentan además con acceso a contenidos exclusivos como la newsletter especializada "Secretos de la UD", un espacio de análisis, información interna y claves tácticas sobre el día a día del equipo. Esta publicación se ha convertido en una referencia para los aficionados que desean conocer en profundidad la actualidad del conjunto amarillo.

Un partido en una fecha especial

El choque se disputará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada de reivindicación y reconocimiento al papel fundamental de las mujeres en la sociedad y, por supuesto, también en el deporte. La cita servirá además para poner en valor la creciente presencia femenina en las gradas, en los medios y en todos los ámbitos del fútbol.

En LA PROVINCIA queremos que seas el jugador número doce. Porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes a pie de campo, activamos un sorteo exclusivo para nuestros suscriptores.

Los ganadores del sorteo podrán vivir una experiencia completa que incluye:

🎟 Una entrada doble para asistir con un acompañante.

⚽ Fútbol en directo, con toda la emoción de la categoría.

💛 Un ambiente vibrante, con la grada empujando desde el primer minuto.

🔥 Un encuentro de máxima exigencia, donde cada jugada cuenta.

¿Cómo participar en el sorteo?

El concurso está dirigido exclusivamente a suscriptores de LA PROVINCIA. Para participar solo es necesario seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, aprovecha nuestras tarifas y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate al sorteo

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 6 de marzo y La Provincia contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

Participar en sorteos como este es solo una de las ventajas de formar parte de la comunidad de LA PROVINCIA. Los suscriptores disfrutan de:

✔ Acceso ilimitado a todas las noticias y reportajes digitales.

✔ Opinión y análisis de firmas especializadas.

✔ Navegación sin publicidad intrusiva.

✔ Promociones, sorteos y experiencias exclusivas a través del Club+.

Con fútbol, emoción y compromiso social, el domingo promete ser una jornada completa en el Estadio Gran Canaria. Y gracias a LA PROVINCIA tres suscriptores podrán vivirla desde dentro junto a quien ellos elijan.

¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛