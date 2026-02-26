La 'vitinha' en tiempos de urgencia en la UD Las Palmas: "No hay que ser tan negativos (...) Falta acierto en las dos áreas"

'Vitinha' en tiempos de tinieblas. El lateral y extremo de la UD Las Palmas Viti Rozada salió esta mañana en defensa de Luis García Fernández y aclaró que la autocrítica se hace por vía interna. Igual que Cillessen salía la temporada pasada a poner en valor el trabajo y profesionalidad de Diego Martínez, hoy hizo lo propio el exjugador del Real Oviedo, una pieza fundamental en el engranaje ofensivo y defensivo del equipo. Tras encadenar siete partidos sin ganar -cinco empates y dos derrotas-, reconoce que "falta acierto en las dos áreas".

"El míster [Luis García Fernández] ya lo ha demostrado en el tiempo que llevamos trabajando a sus órdenes. Es un entrenador increíble y no lo digo yo, sino muchos de los compañeros. Tiene a todos enchufados, incluso a los que no juegan. Nunca se sabe cuándo te toca participar y hacer las cosas bien [Pejiño pasó de la titularidad a la grada]. Nos tiene a todos metidos y eso es importante", determina.

Disconforme con el término "irreconocible"

A la cuestión de qué habia pasado para volar del coliderato a ser un equipo irreconocible en estas siete jornadas, Viti lanzó un matiz. "Irreconocible no es la palabra. El otro día la primera parte nos salió peor. En la segunda mitad, aún no jugando un buen fútbol, tuvimos ocasiones para sentenciar el partido ante el líder de la categoría. No hay que ser tan negativos. Nos habría gustado conseguir la victoria. Nos falta sobre todo acierto en ambas áreas; pero creo que eso llegará".

Tras señalar al entorno, por su elevada cuota de pesimismo, aclara que la autocrítica siempre es interna. "Hacemos autocrítica de puertas para dentro. Es lo que hará mejorar los resultados. Que pida calma no quiere decir que no seamos autocríticos. No logramos los resultados que merecemos, porque la calidad del equipo puede dar más".

Además, no cree que se la haya perdido el respeto a la UD Las Palmas en esta segunda vuelta. Siete partidos sin ganar, una victoria en 2026 y rivales que deleitan contra los amarillos como el Castellón -que casi logra la victoria con uno menos-. "En la segunda vuelta los equipos nos conocemos más; cuesta más conseguir las victorias. A nivel mental, lo importante es estar centrado en nuestro trabajo. Queremos conseguir la victoria que nos haga dar un click, para lograr más confianza para los siguientes partidos". Esta última aportación dialéctica iba en relación a la pregunta del trabajo psicológico. La mejor medicina es ganar.

El peso del drama

Para Viti Rozada, a esta UD no se le puede poner límites. Confía y apuesta por la resurrección. Restan quince jornadas para el final. "Nuestro objetivo es estar lo más arriba posible en la tabla. El equipo está convencido del trabajo que hace, aunque no estamos teniendo los resultados que queremos. No hay que volverse loco. Le damos valor al trabajo realizado anteriormente". Falta que llegue la luz. Este domingo, en el Reino de León corre peligro la sexta plaza si no se gana.

"Sin los resultados no estás con la misma confianza. Puedes precipitarte a veces. Por eso necesitamos tener la tranquilidad para recuperar los buenos resultados".