Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Concierto Marc AnthonyDana CanariasBiogás GuíaUD Las PalmasLotería Nacional de EspañaGuía MichelínCanarios Reino Unido
instagramlinkedin

Cultural Leonesa - UD Las Palmas: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y en streaming

El conjunto dirigido por Luis García se juega gran parte de sus opciones del ascenso esta jornada

Horario y dónde ver el Cultural Leonesa - UD Las Palmas

Horario y dónde ver el Cultural Leonesa - UD Las Palmas / José Carlos Guerra / LPR

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

La UD Las Palmas afronta esta semana una visita decisiva en un momento muy delicado de la temporada. El conjunto amarillo atraviesa una dinámica negativa y necesita reaccionar ante una Cultural Leonesa que tampoco llega en su mejor versión. Los aficionados pío-pío podrán seguir el encuentro en directo, aunque en esta ocasión la retransmisión no será gratuita, como ha ocurrido en otros partidos.

El equipo dirigido por Luis García encadena cuatro empates consecutivos y acumula siete jornadas sin ganar, con solo cinco puntos de los últimos 21 posibles. Su última victoria llegó ante el Real Zaragoza (1-2) en el primer partido de 2026.

UDLP - Castellón

UDLP - Castellón

Ver galería

UDLP - Castellón / José Carlos Guerra

Pese a esta mala racha, los amarillos continúan en puestos de playoff de ascenso gracias a los tropiezos de sus rivales directos, aunque necesitan volver a sumar de tres para no salir de las posiciones de promoción.

Choque de malas dinámicas con el objetivo de revertir ambas situaciones

Tras empatar 1-1 ante el líder en casa, con un gol del CD Castellón en el último minuto, la UD Las Palmas afronta ahora un duelo clave frente a una Cultural Leonesa que también atraviesa una mala dinámica.

El conjunto leonés llega con cambio en el banquillo, ahora dirigido por Rubén de la Barrera, con el objetivo de revertir la situación y salir de los puestos de descenso. La Cultural Leonesa suma 27 puntos, no gana desde el 7 de diciembre y solo ha conseguido 2 de los últimos 18 puntos en juego.

En el partido de ida, el equipo de Luis García se impuso con autoridad a la Cultural Leonesa por 4-0, en un encuentro en el que los amarillos dominaron de principio a fin sobre el césped del Estadio de Gran Canaria.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Cultural y Deportiva Leonesa - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 1 de marzo a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el estadio Reino de León (León).

Dónde ver el partido Cultural Leonesa - UD Las Palmas

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los culturalistas solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Noticias relacionadas y más

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido Cultural Leonesa - UD Las Palmas.

TEMAS

  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  3. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
  4. La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
  5. La DGT lo hace oficial: el carné de conducir cambia en Canarias y afectará a quienes se lo saquen a partir de 2026
  6. Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
  7. Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
  8. Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Cultural Leonesa - UD Las Palmas: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y en streaming

Cultural Leonesa - UD Las Palmas: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y en streaming

La final del crédito para Luis García en la UD Las Palmas: 56 días sin ganar, 46,6 millones y un plantel de lujo

La final del crédito para Luis García en la UD Las Palmas: 56 días sin ganar, 46,6 millones y un plantel de lujo

Luis García se agarra al 'efecto Pimienta' en la UD Las Palmas: "Si no recuerdo mal, tuvo 18 empates"

Luis García se agarra al 'efecto Pimienta' en la UD Las Palmas: "Si no recuerdo mal, tuvo 18 empates"

La transformación física de Pedri sorprende en 'El Hormiguero': "Tengo cuerpo de perro"

La transformación física de Pedri sorprende en 'El Hormiguero': "Tengo cuerpo de perro"

Las fisuras del discurso de Luis García: ¿quién quiere separar a la UD Las Palmas?

Las fisuras del discurso de Luis García: ¿quién quiere separar a la UD Las Palmas?

Así se sale del infierno en la UD Las Palmas: las remontadas de Juan Manuel, Lobera y Setién

Así se sale del infierno en la UD Las Palmas: las remontadas de Juan Manuel, Lobera y Setién

La 'vitinha' en tiempos de urgencia en la UD Las Palmas: "No hay que ser tan negativos (...) Falta acierto en las dos áreas"

La 'vitinha' en tiempos de urgencia en la UD Las Palmas: "No hay que ser tan negativos (...) Falta acierto en las dos áreas"

LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles entre sus suscriptores para el próximo partido de la UD Las Palmas

Tracking Pixel Contents