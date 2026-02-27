Cultural Leonesa - UD Las Palmas: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas afronta esta semana una visita decisiva en un momento muy delicado de la temporada. El conjunto amarillo atraviesa una dinámica negativa y necesita reaccionar ante una Cultural Leonesa que tampoco llega en su mejor versión. Los aficionados pío-pío podrán seguir el encuentro en directo, aunque en esta ocasión la retransmisión no será gratuita, como ha ocurrido en otros partidos.

El equipo dirigido por Luis García encadena cuatro empates consecutivos y acumula siete jornadas sin ganar, con solo cinco puntos de los últimos 21 posibles. Su última victoria llegó ante el Real Zaragoza (1-2) en el primer partido de 2026.

UDLP - Castellón / José Carlos Guerra

Pese a esta mala racha, los amarillos continúan en puestos de playoff de ascenso gracias a los tropiezos de sus rivales directos, aunque necesitan volver a sumar de tres para no salir de las posiciones de promoción.

Choque de malas dinámicas con el objetivo de revertir ambas situaciones

Tras empatar 1-1 ante el líder en casa, con un gol del CD Castellón en el último minuto, la UD Las Palmas afronta ahora un duelo clave frente a una Cultural Leonesa que también atraviesa una mala dinámica.

El conjunto leonés llega con cambio en el banquillo, ahora dirigido por Rubén de la Barrera, con el objetivo de revertir la situación y salir de los puestos de descenso. La Cultural Leonesa suma 27 puntos, no gana desde el 7 de diciembre y solo ha conseguido 2 de los últimos 18 puntos en juego.

En el partido de ida, el equipo de Luis García se impuso con autoridad a la Cultural Leonesa por 4-0, en un encuentro en el que los amarillos dominaron de principio a fin sobre el césped del Estadio de Gran Canaria.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Cultural y Deportiva Leonesa - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 1 de marzo a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el estadio Reino de León (León).

Dónde ver el partido Cultural Leonesa - UD Las Palmas

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los culturalistas solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido Cultural Leonesa - UD Las Palmas.