La final del crédito para Luis García en la UD Las Palmas: 56 días sin ganar, 46,6 millones y un plantel de lujo

Final de finales para Luis García Fernández. La contienda del crédito. Ganar o ganar para el padre del catenaccio de Covadonga -que catapultó a la UD al coliderato con 38 puntos y 13 tantos recibidos el 10 de enero-. El domingo y desde las 17.30 horas en el Reino de León, el estratega ovetense afronta un juicio sumarísimo ante la Cultural Leonesa. La formación del recién fichado Rubén de la Barrera ocupa plaza de descenso y encadena diez jornadas sin ganar.

Luis García Fernández, el pasado agosto, en su despacho de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Por su parte, el cuadro isleño tiene su particular gripe con siete contiendas seguidas sin una sonrisa. La última victoria se remonta al 4 de enero ante el Zaragoza en el Ibercaja. Sextos en la tabla con 42 puntos, aprietan Córdoba (41), Sporting (41), Ceuta (41) y Burgos (40). Cuatro lobos al acecho de la posición de privilegio.

Con las bajas de Sandro Ramírez -se retiró de la sesión el pasado miércoles por un problema físico- y Ale García, la UD ya no está para más bromas. Encadenar ocho jornadas sin ganar es un lujo inadmisible en un proyecto faraónico con 46,6 millones de presupuesto y 13,3 kilos de margen salarial. En el pasado mercado invernal, tres adquisiciones de lujo como el Poeta Benedetti, Iker Bravo, Estanis Pedrola y Taisei Miyashiro.

Solo el último se ha hecho con un puesto en el once titular. La búsqueda de soluciones por parte del ovetense -la última fue mandar a la grada a Pejiño e Iván Gil-no funcionó. El carrusel de cambios, llamó mucho la atención la entrada del canterano Valentín Pezzolesi (63’) por Viti para jugar más que Viera, tampoco tuvo un impacto en el marcador. ante el Castellón en Siete Palmas.

Dinko Horkas. / LA PROVINCIA / DLP

Horkas y Jesé

Cinco puntos de 21 y una victoria obligada en el día 56 de esta espiral macabra. En el Gran Canaria, han volado 19 puntos y no se gana desde el 20 de diciembre, precisamente ante la Cultural Leonesa (4-0). Horkas y Jesé conforman los reclamos mágicos de un plantel que está huérfano del pedigrí de galácticos como Mika, Barcia, Enrique Clemente, Enzo y Amatucci.

La columna vertebral de Luis García Fernández atraviesa su particular peregrinaje en el desierto de Arizona.Da igual el once y los cambios, el ovetense afronta noventa minutos capitales para seguir en la zona de promoción. La última ocasión en la que los amarillos latían más allá de la sexta plaza fue el 27 de septiembre. Pasar del coliderato o fuera del paraíso puede marcar un punto de inflexión.

En el consejo de administración y cúpula deportiva, la figura del asturiano mantiene su pedigrí. Está en juego la credibilidad del proyecto tras el descenso en la pasada 24-25 con el martinato. Luis García maravilló en la primera vuelta con una propuesta pragmática con Ale García de máximo realizador. Defender como leones y atacar los espacios a una velocidad de vértigo. La UD fue un rival temible y un sello indestructible. Pero el pasado 18 de enero, algo saltó por los aires.

Aquel 4-1 ante el Racing -Jesé fue retirado al descanso y suplente luego contra el Córdoba- activa el declive. Viera se esfumó del once y solo cuenta ganar. Tres puntos como salvavidas en el Reino de la ‘vida’. Es su turno, señor García.

Las claves de la descomposición de la UD: del coliderato al riesgo de salir del playoff en 42 días

18-1-2026: Descalabro ante el Racing (4-1)

El inicio de la caída libre del colíder de 2ª. El cuadro de García luchaba por el liderato en solitario en El Sardinero y salió atormentado con un segundo acto carente de acierto. La formación de José Alberto López pudo firmar un resultado de escándalo ante los amarillos. Solo Dinko mantuvo el tipo. Fue el peor partido de la temporada. En la primera vuelta, ganó la UD por (3-1).

24-1-2026: Pitos del Gran Canaria (1-2)

En la 23ª jornada del campeonato, segunda derrota consecutiva. El Córdoba pasa por encima de la UD (1-2) y el Gran Canaria hizo público su cabreo. Bri y Fuentes pusuieron en franquicia a los califas (a los trece minutos) y luego solo Ale García logró reducir distancias. Jesé fue suplente y saltó en el 65. Nada más pisar el verde, el ‘10’ anotó un tanto que fue anulado.

7-2-2026: Lío con Jesé y los cambios

Tras empatar ante la Real B en Zubieta (1-1), la UD no puede con el Burgos de Ramis (0-0). Se detecta una mejoría en la propuesta, que derrochó un número importante de ocasiones ante Cantero, que firmó un señor recital. Jesé fue retirado (63’) y el Gran Canaria pitó a García. El técnico no quiso valorar el castigo de la grada. «Es su interpretación», dijo en sala de prensa.

21-2-2026: Desbandada en Siete Palmas

Ante el Castellón, el 12º empate de la temporada -quinto en esta serie de siete duelos sin victorias-. Tras adelantarse desde el punto de penalti con tanto de Jesé (24’), Brignani hizo la igualada (94’). En ese instante, el cuadro blanquinegro tenía un jugador menos por la roja a Sienra (85’). Ni contra diez. Parte del público se retiró en el 94’, cuando restaban siete minutos.

1-3-2026: Resurrección en León

Noticias relacionadas

Resucitar en el Reino ante un De la Barrera que pone la cuota de morbo. La UD, más necesitada que nunca, está obligada a tumbar a un equipo en descenso. No pudo ganar en Zubieta ni en Anduva. Ya no valen los empates. Un tropiezo ante la Cultural expulsaría a los amarillos de la zona de playoff. Pero García conoce el camino del éxito. Arrasó en la primera vuelta.