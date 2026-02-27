Sala de prensa
Luis García se agarra a Pimienta con la UD Las Palmas: "Si no recuerdo mal, él tuvo 18 empates"
El técnico ovetense presume de sentir el respaldo del club pese a los resultados y asegura que no se siente presionado
Los números de Pimienta como salvación y la vieja confiable de mirar hacia atrás para agarrarse en algo. Luis García se refugia en los números del último ascenso de la UD Las Palmas para respirar y quita importancia a los 12 empates que hasta ahora lleva el conjunto amarillo. "Es un dato. Si no recuerdo mal, en el año de 'Pimi' hay 18 empates. Evidentemente nos hubiera gustado ganar más, y hemos estado cerca pero nos ha faltado acierto", apuntó en la rueda de prensa previa a la cita en León.
El técnico ovetense presume de la resiliencia que tiene su equipo y halaga el trabajo del nuevo entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera. "Ha sido una semana tranquila de refuerzo entre nosotros, destacando la capacidad de resiliencia del equipo de querer crecer y mejorar". Además, asegura que no se siente presionado por el club, sino todo lo contrario. "El respaldo es mayor que cuando ganábamos. Estoy feliz de estar en este club, es diferente y no mira solo los resultados sino los procesos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
- La DGT lo hace oficial: el carné de conducir cambia en Canarias y afectará a quienes se lo saquen a partir de 2026
- Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
- Cabreo en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria por un simpa
- Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria