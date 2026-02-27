Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis García se agarra a Pimienta con la UD Las Palmas: "Si no recuerdo mal, él tuvo 18 empates"

El técnico ovetense presume de sentir el respaldo del club pese a los resultados y asegura que no se siente presionado

Luis García durante la rueda de prensa de esta mañana

Luis García durante la rueda de prensa de esta mañana / LP/DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

Las Palmas de Gran Canaria

Los números de Pimienta como salvación y la vieja confiable de mirar hacia atrás para agarrarse en algo. Luis García se refugia en los números del último ascenso de la UD Las Palmas para respirar y quita importancia a los 12 empates que hasta ahora lleva el conjunto amarillo. "Es un dato. Si no recuerdo mal, en el año de 'Pimi' hay 18 empates. Evidentemente nos hubiera gustado ganar más, y hemos estado cerca pero nos ha faltado acierto", apuntó en la rueda de prensa previa a la cita en León.

El técnico ovetense presume de la resiliencia que tiene su equipo y halaga el trabajo del nuevo entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera. "Ha sido una semana tranquila de refuerzo entre nosotros, destacando la capacidad de resiliencia del equipo de querer crecer y mejorar". Además, asegura que no se siente presionado por el club, sino todo lo contrario. "El respaldo es mayor que cuando ganábamos. Estoy feliz de estar en este club, es diferente y no mira solo los resultados sino los procesos.

