Luis García muere de pie en la UD Las Palmas: Jesé, Miyahsiro, Fuster...

Más vale morir de pie que vivir de rodillas en la UD Las Palmas. Luis García lo sabe, y si vuelve a caer el domingo (17.30 horas, LaLiga TV) en el Reino de León ante la Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera lo hará con sus ideales, sus manías y sobre todo, su once tipo. El técnico ovetense, que cada vez que tiene ocasión se rinde a su ejército de jugadores, planea una alineación que clona lo que le funcionó —o casi le funciona hasta que en los minutos de descuento los orelluts empataron— ante el Castellón (1-1). Un once en el que Jesé, el pichichi del equipo junto a Ale Garcíavolverá a ser la referencia de cara a portería, y en el que su amigo del alma y capitán Jonathan Viera volverá a empezar el pulso desde el banquillo para hacer de revulsivo en la segunda mitad.

Pejiño e Iván Gil, los descartes del partido ante la Cultural, en el Estadio de Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

El que, en teoría, volverá a formar parte del puzle inicial de Luis García es Taisei Miyashiro, titular ante Mirandés y Castellón y dispuesto a volver a repetir ante la Cultural Leonesa en el pulso decisivo para seguir o no en puestos de promoción. El japonés, la única incorporación invernal que ha repetido titularidad hasta en dos ocasiones —cuatro de seis partidos y 176’— , ha sido una de las grandes sensaciones de la afición de la UD, que ha visto en su modo de juego algo diferente y esperanzador.

García planea también la presencia de Manu Fuster por el costado, apoyándose en sus palabras que avalan al ‘14’ amarillo, así como a Jesé y Ale García cuando está disponible ya que «son los que más números están aportando al equipo». El extremo valenciano es el único jugador de la plantilla que ha jugado todos los encuentros del curso (27/27), por delante de figuras como Dinko, que estuvo sancionado, Mika Mármol o Barcia. El que sea el jugador con más presencia en los planes de Luis García es algo que se entiende al ver sus números: tres goles y siete asistencias en 2081’ de juego.

La vieja confiable

La muralla de hormigón, si no hay sorpresas de última hora, será la que viene formando filas las últimas jornadas, con Barcia y Mika en el centro de la defensa y Marvin y Clemente por los laterales. El salvador Dinko, el protagonista de los últimos encuentros y el artífice de que a la UD no le hayan caído más sustos en forma de gol, volverá a enfundarse los guantes.

Jesé Rodríguez pide el apoyo de la afición tras anotar el gol de la UD ante el Castellón / Jose Carlos Guerra

El objetivo es enmendarse al último pulso ante la Cultural Leonesa, cuando los amarillos vencieron por 4-0 a un equipo que por aquel entonces, a finales de diciembre, estaba en el último puesto de la tabla. En ese partido, la UD jugaba frente al calor de su afición y al contrario que pasa ahora —los grancanarios suman siete encuentros sin conocer la victoria—, en ese entonces solo eran tres jornadas (una derrota ante el Castellón y dos empates ante Mirandés y Ceuta). Jesé empezó a volar y a recuperar su confianza y anotó un doblete mientras que Peji y Fuster hacían pareja de baile junto a Enzo y Amatucci y Viera hacía de titular.

La otra cara de la moneda

Ahora la baraja ha cambiado, de tal modo que la UD acumula siete jornadas sin conocer la victoria. Desde el 4 de enero la ilusión no invade a una afición que empieza a desinflarse notoriamente, con datos que se ven reflejados a la hora de mirar hacia la afluencia del Estadio cuando la UD juega en casa. De ocupar las primeras posiciones, a tambalearse en la sexta plaza para agarrarse con fuerza a unos puestos de Playoff que de no conocerse la victoria en el Reino de León, la situación empezaría a ser más que seria y dramática.

Pero Luis García quiere morir de pie y agarrarse a sus ideales, esos que ha mantenido firme a excepción de alguna variación, como es el caso de la incorporación de Miyashiro al once. A modo de esperanza, el convencimiento del técnico ovetense en sus jugadores. «La capacidad de resiliencia del grupo es impresionante. Son capaces de levantarse ante la adversidad en momentos complicados».