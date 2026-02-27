La transformación física de Pedri sorprende en 'El Hormiguero': "Tengo cuerpo de perro"
El centrocampista canario explica su evolución corporal y profesional tras ganar masa muscular sin perder técnica
La imagen de Pedri volvió a convertirse en tendencia después de su reciente aparición en televisión. El futbolista del FC Barcelona y ex de la UD Las Palmas mostró un físico notablemente más trabajado, especialmente en el tren superior, lo que reavivó el debate sobre su evolución corporal en los últimos años. Brazos más definidos, hombros más anchos y una presencia física más potente han sido el resultado de un proceso progresivo que comenzó en 2022 y que responde a una planificación meticulosa del club azulgrana.
Lejos de alimentar rumores o especulaciones, el propio jugador explicó con naturalidad el origen de su transformación durante su visita al programa El Hormiguero, donde compartió sofá con su compañero Ferran Torres y conversó con las populares hormigas Trancas y Barrancas. Entre risas, el canario bromeó sobre su constitución física con una frase que no tardó en viralizarse: “yo como tengo cuerpo de perro…”. Más allá del tono distendido, sus palabras sirvieron para contextualizar un cambio que ha sido fruto del trabajo y no de la improvisación.
Un cambio físico visible: más potencia en el tren superior
La llamada “mutación musculosa” de Pedri comenzó a percibirse con claridad a lo largo de 2022. En ese periodo, el mediocampista ganó alrededor de cuatro kilos de masa corporal, con especial incidencia en brazos, hombros y parte superior del torso. El objetivo no era estético, sino competitivo.
El fútbol moderno exige cada vez mayor resistencia, potencia y capacidad de choque. En un campeonato tan exigente como LaLiga y en competiciones europeas de alto nivel, los centrocampistas deben afrontar duelos físicos constantes, soportar ritmos elevados y mantener precisión técnica bajo presión. En ese contexto, el cuerpo técnico del Barcelona diseñó un plan específico para que el jugador canario fortaleciera su estructura muscular sin comprometer sus cualidades naturales.
La clave estuvo en el equilibrio. Pedri siempre ha destacado por su inteligencia táctica, visión de juego y capacidad asociativa. Cualquier modificación corporal debía respetar esa esencia. Por ello, el trabajo se centró en reforzar el tren superior para mejorar su estabilidad en los duelos, proteger el balón y ganar contundencia, sin afectar su movilidad ni su rapidez mental.
