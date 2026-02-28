Hay 'caso artista' en la UD Las Palmas: Pejiño y Cristian, los descartes de Luis García
El de Barbate vuelve a quedarse fuera de la lista por segunda jornada consecutiva en medio de los halagos recientes del técnico hacia su juego
Pejiño, el artista de Luis García, vuelve a quedarse fuera de la convocatoria de la UD Las Palmas por segunda jornada consecutiva. El de Barbate ha vuelto a ser el descarte de un equipo en el que las únicas caras en la enfermería son la de Ale García y Recoba. El otro descarte del técnico ovetense para el pulso ante la Cultural Leonesa de mañana (17.30 horas, LaLiga TV) es Cristian Gutiérrez.
Ante el Castellón los dos descartes fueron Pejiño e Iván Gil, ambos por una decisión técnica y para el viaje a León 'Peji' vuelve a ser el elegido. Hace unas semanas, Luis García hablaba maravillas del extremo: «Pejiño es especial, es diferente. Son genios, son artistas, son gente diferente, no tratemos de entender que tiene relación lo que hace en el día a día e incluso los minutos previos con participar», explicaba.
Los que sí estarán son Jesé Rodríguez, que apunta a la titularidad junto a Miyashiro, y el capitán Jonathan Viera, que la jornada pasada volvió a hacer de revulsivo. Un encuentro en el que los amarillos necesitan volver a la senda de la victoria para asegurarse el puesto en el 'Playoff' —son sextos con 42 puntos y con uno menos, con 41, acechan Córdoba, Sporting de Gijón y Ceuta—.
